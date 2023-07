Cierres en el espacio aéreo de Bogotá y San Andrés en el Día de la Independencia

Desde la Aeronáutica Civil se informó que ,ante la celebración del Día de la Independencia de Colombia este 20 de julio, se registrarán algunos cierres en los espacios aéreos tanto de la capital de la República, como de San Andrés.

Así las cosas, en el caso de Bogotá, el cierre se registrará desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. hora local. En el caso de San Andrés, el espacio aéreo estará cerrado entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m.

En ambos casos, la autoridad aérea del país aseguró que se realizan las coordinaciones y esfuerzos necesarios para generar la menor afectación posible a la operación aérea durante estas franjas horarias e igualmente se recomendó a los viajeros estar atentos a sus aerolíneas ante posibles cambios en los itinerarios, expresando que igualmente estos cierres se han coordinado con las diferentes empresas aéreas que operan en Colombia.