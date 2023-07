Denuncian que el Concejo de Barranquilla habría aprobado impuesto ilegal

Este martes 18 de julio, en medio de una sesión plenaria del Concejo de Barranquilla fue aprobado otro impuesto para la ciudadanía con 16 votos a favor y solo 2 en contra.

Se trata de la Estampilla Pro-Hospitales, que ha sido tumbada en 2 ocasiones por el Consejo de Estado, según el concejal del partido Conservador, Juan Camilo Fuentes Pumarejo.

El cobro del impuesto lo realizará la Alcaldía de Barranquilla por la expedición del certificado catastral, donde se incluirá la suma del 1.5% del valor del inmueble referido en el documento, siendo Barranquilla la única ciudad del país donde se cobra esta Estampilla.

"El hecho generador es la expedición de un documento. El Consejo de Estado se refirió a eso, donde no hay correspondencia entre el hecho generador y la base gravable. Es decir, que a uno no le pueden cobrar por la expedición del documento el 1.5% del valor del inmueble. Es un cobro excesivo que no tiene correspondencia con lo que se está expidiendo, que es simplemente un documento", afirmó el concejal.

Pese a que el Consejo de Estado declaró la nulidad del acuerdo de 2015 que aprobó el impuesto, este volvió a recibir el visto bueno del Concejo Distrital con la única modificación en los documentos donde se cobra: antes se cobraba en la expedición del estado de cuenta y en el paz y salvo del predial, mientras que ahora se hará en el certificado catastral.

"Es decir, cambiaron un documento por otro, lo cual ya fue declarado por el Consejo de Estado que es nulo, que no existe correspondencia entre el hecho generador y la base gravable, porque están cobrando el 1.5% del valor del inmueble simplemente con expedición de un documento, lo cual no tiene ningún tipo de relación", aseguró.

Aunque el Consejo de Estado tumbó el anterior acuerdo, la Alcaldía de Barranquilla sigue cobrando la Estampilla en esta vigencia a la espera de que quede ejecutoriado el fallo.

Por está razón, el concejal calificó como "injusto con la gente" que el acuerdo fuera presentado ante el Concejo y ellos lo aprobaran, ya que aunque también puede ser declarado nulo, el dinero comenzará a ser cobrado.

"Ahora ellos están cobrando la estampilla. Mientras que no se comunique y no se haga efectiva la sentencia del Consejo de Estado, ellos van a seguir cobrándola. Y por eso fue que presentaron este proyecto de acuerdo, porque ya cuando entra en vigencia y surta efecto de la sentencia del Consejo de Estado, no podrían seguir cobrándola en lo que resta del año", advirtió.

Sobre las afectaciones económicas, mencionó que el impuesto es un freno para la competitividad y la construcción, además de distorsionar el mercado afectando el precio real de las ventas que se realizan.

Finalmente, entre los reparos del cabildante, también se encuentra el poco tiempo que hubo para la discusión del acuerdo, ya que fue aprobada en primer debate e incluida la plenaria del Concejo solo con 3 días hábiles de espacio y los gremios inmobiliarios no fueron incluidos en el debate.