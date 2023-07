Política antidrogas, migración e inversión: los temas del embajador Murillo en La W

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos. (Johnny A Yataco/AL DÍA News via Getty Images)

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, dialogó con La W en la transmisión especial desde la Casa Blanca en Washington D. C. sobre las relaciones entre ambos países y el Día de la Independencia.

“Celebramos la Independencia del país y queremos resaltar y celebrar la contribución de la diáspora colombiana. Tenemos líderes y lideresas espectaculares”, comentó.

Sobre las metas a futuro que tienen Colombia y Estados Unidos, el embajador Murillo aseguró que “lo primero es poder consolidar la relación porque es estratégica y especial”.

“Lo que queremos es que esa comunidad se cohesione mucho más y responda a los desafíos que tiene Colombia”.

¿Cómo ha cambiado Estados Unidos?

“Normalmente la migración hacia EE.UU. tenía una característica: principalmente eran de clase media que encontraba caminos para incorporarse a la sociedad en este país. Hoy aumentaron los migrantes y tenemos cerca de 350.000 en situación de irregularidad. La cifra no era tan alta hace un tiempo”, aseguró.

Avances en la regulación migratoria de colombianos a EE.UU.

Murillo destacó que en la reunión que mantuvieron el presidente Gustavo Petro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se les dio prioridad a los temas ambientales. Sin embargo, señaló que “sobresalen los temas de migración” en los que tienen una “agenda gruesa”.

Responder a los migrantes que hay en Colombia y profundizar la colaboración con EE.UU.

Estamos trabajando en una agenda para la diáspora colombiana en EE.UU. Esperamos que beneficien a cerca de 20.000 colombianos.

Estamos avanzando en las negociaciones para que haya mayor movilidad laboral.

Es importante que el gobierno de EE.UU. considere que se le pueda otorgar una salida de manera digna del país a colombianos.

Sigue el proceso a largo plazo con la posibilidad de que se llenen los requisitos para turistas colombianos.

Hay más espacio para tener mayor movilidad en términos de educación y formación de colombianos.

Plan antidrogas del Gobierno Petro

El embajador Murillo aseguró que lo que está planteando el presidente Gustavo Petro son “cambios profundos” en la forma de combatir el narcotráfico. Además, detalló que los detalles de esta nueva política los está manejando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pero uno de los indicadores clave es la erradicación de cultivos de coca.

“Ese es otro de los temas que ha generado mucha discusión. El presidente Petro está planteando cambios profundos a esa política para focalizar el combate a los eslabones más fuertes en la cadena del narcotráfico y darle oportunidades a las comunicades”, aseveró.

Al respecto, aseguró que se está planteando a Estados Unidos la erradicación manual con el apoyo de las comunidades.

Otro tema con respecto a los cultivos ilícitos del país la del monitoreo de Estados Unidos de la erradicación de los mismos.

“En lo que tiene que ver con los monitoreos había un doble esfuerzo. Si lo vemos desde la perspectiva colombiana porque teníamos un informe de EEUU y el de Naciones Unidas (…). No es el hecho de que no se haga monitoreo, sino que nos apoyaremos en los informes de cada año de Naciones Unidas e información que genera la Policía”, explicó.

Fentanilo, ¿una prioridad para Estados Unidos?

“No he entrado a valorar ese hecho. Seguimos trabajando de manera frontal y el diálogo sigue siendo claro. No he visto disminución en los esfuerzos. Hay preocupaciones, pero creo que lo que hemos discutido es que ahora el abordaje es una lucha contra redes transnacionales que trafican con cocaína, con fentanilo, están metidos en tráfico de personas, de especies”, afirmó.

Finalmente, reveló que ha mantenido reuniones con empresas estadounidenses que han expresado abiertamente que quieren tener una mayor inversión en Colombia.

“Sostuvimos reuniones con empresas del sector energético de Estados Unidos y que ya están en Colombia. Manifestaron su intención de hacer una mayor inversión para que Colombia se convierta en líder de combustible verde para aviones”, concluyó.