Luis Guzmán Chams se retractó de señalamientos contra César Lorduy

La información se conoció a través de una carta enviada por el candidato a la Alcaldía de Barranquilla del partido Verde Oxígeno.

En el documento, se retractó de los señalamientos que realizó contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, en los que lo calificó como un “empleado de los Char”.

Las declaraciones tuvieron lugar el pasado lunes 17 de julio, cuando Guzmán Chams en medio de la reunión política en la que recibió el aval del partido, mencionó a César Lorduy como la razón por la que decidió no continuar con su candidatura por firmas.

Según él, la cercanía del magistrado con el grupo político de la Costa lo dejaría en un “litigio estéril”.

Le podría interesar:

Crece el rechazo al impuesto ilegal que fue aprobado por el Concejo de Barranquilla

Desde el Concejo de Barranquilla convocan marcha contra criminalidad

“César Lorduy es un empleado de los Char. Yo estoy seguro de que si las firmas llegan al Consejo Nacional Electoral y el señor Fuad Char le da la orden a él que me queme las firmas, me las quema. Yo no iba a quedar en un litigio estéril en el que no iba a llegar a ninguna parte”, afirmó en medio de la reunión.

Además de disculparse por las declaraciones, en el documento de retractación señaló que estas obedecieron a “la emoción” del momento, que fueron “descontextualizadas” y que no mencionó al Consejo Nacional Electoral.

Adicionalmente, se comprometió a no repetir este tipo de situaciones.

Cabe mencionar que, minutos después de las declaraciones del candidato, el mismo César Lorduy a través de su cuenta de Twitter publicó la resolución para los candidatos de alcaldías como Barranquilla que deben contar con 50 mil firmas válidas, asegurando que el CNE no es quien “las válida ni aprueba”.