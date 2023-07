Trinos de precandidatos a la Gobernación de Córdoba generan polémica

Luego de que el senador liberal Fabio Amín hiciera oficial la entrega del coaval rojo al precandidato del Partido de La U, Erasmo Zuleta Bechara, este último vía Twitter expresó “¡Las banderas del Partido Liberal son mías! De la mano del senador Fabio Amín Saleme recibí coaval del Partido Liberal para llegar a la Gobernación de Córdoba”.

Frente a este trino con registro del 19 de julio del año 2023, el también precandidato a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Calle Aguas, hermano del hoy presidente a la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, respondió “¡Las banderas liberales no tienen dueño! Las banderas liberales pertenecen al campesino, al indígena, al afro, a la comunidad Lgtbi, las víctimas del conflicto armado, a los jóvenes que sueñan con un departamento donde la educación sea un derecho y no un privilegio. Las banderas liberales son del pueblo, no de una persona”.

En el mismo trino con fecha del 20 de julio, Calle agregó que “¡la soberbia será castigada en las urnas!”.

A esto último, aún no hay reacciones por parte de Zuleta Bechara, quien, además, cuenta con el apoyo del Partido Conservador en cabeza del senador Marcos Daniel Pineda, un sector de la 'Casa Besaile' (Jhon Besaile y Edwin Besaile) y la cuestionada excongresista Zulema Jattin.

Mientras, el precandidato Calle Aguas cuenta con el respaldo de un sector del Pacto Histórico y los condenados exsenadores Musa Besaile y Bernardo Miguel 'Ñoño Elías'.

Estos trinos han generado polémica en las redes sociales, en las que se conocen voces a favor y en contra de lo dicho por ambos precandidatos.