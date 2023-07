Deberían dar mismo estatus a otros como ‘Jorge 40′: Uribe sobre Mancuso gestor de paz

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció este domingo sobre el anuncio del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, quien nombrará al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. El líder del Centro Democrático aseguró que habría “discriminación” en esa designación, que no cobija a otros ex ‘paras’.

“Deberían dar el mismo status a otros como ‘Jorge 40′, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, dijo.

Además, el exmandatario, quien ha sido salpicado por Mancuso en reiteradas declaraciones ante la justicia, afirmó que éste no ha presentado las pruebas de sus acusaciones y lo señaló de “mentir”.

Entre otros señalamientos, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia declaró en mayo pasado en la Audiencia Única de Aporte a la Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, durante su gobierno, Uribe habría ordenado que le quitaran el esquema de seguridad a Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble asesinado el 10 de abril de 2003.

“En un consejo comunitario, él (el alcalde) denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, aseguró.

Tras esa declaración, Uribe anunció acciones legales contra Mancuso “en todos los escenarios legales”.