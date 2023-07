¿Cómo cuidar las cuerdas vocales y evitar problemas de la voz? Experto nos cuenta

Las cuerdas vocales y la garganta no deben ser catalogados como elementos menores del cuerpo, requiriendo el mismo nivel de importancia que los otros órganos, pues, es por medio de estos pliegues que fluye nuestra voz dándonos la capacidad de comunicarnos, por esto, el otorrinolaringólogo, Juan Carlos Avellaneda, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre el tema.

“Cuando hablamos de laringe nos enfocamos en la voz y las cuerdas vocales. Los problemas de la voz son recurrentes, pero lo normal es que se vayan en un lapso de dos semanas, si, por el contrario, permanecen causando que cada vez se pierda la calidad de la voz, hay que examinarla para ver qué es lo que está pasando”, explicó el experto.

Asimismo, mencionó que los dos puntos clave para identificar unos problemas en las cuerdas vocales son la carraspera y el toser mucho durante largos periodos de tiempo, sin motivos específicos.

“Un buen tip es mantenernos hidratados para que las cuerdas vocales estén húmedas, eso sí, remedios caseros como la miel y el jengibre, aunque son un remedio casero, no está certificado científicamente que funcionen, no le va a afectar usarlos, pero no es un hecho que le ayuden”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a otros factores que pueden afectar en la voz y en la garganta como tal, como los alimentos que puedan desarrollarle reflujo, las infecciones de las amígdalas, y la comida con salinas procesadas, como las galletas, el pan y la pizza, por ejemplo.

¿En qué otros momentos hay que consultar?

Aunque temas como el reflujo y la alimentación, el cansancio al hablar también podría ser un momento al que prestar atención.

“Cuando uno canta o habla y se acaba quedando sin voz por cansancio, hay que hacer un examen, puede haber algo que esté haciendo daño. No siempre significa que haya lesiones, pueden ser malos hábitos que podemos mejorar por medio de terapias”, dijo.

Finalmente, habló sobre los casos de pérdida de la voz, como los pacientes sometidos a intubaciones que pueden causar parálisis, así como por otros factores.

“Es raro que una persona pierda la voz totalmente, pues incluso en los pacientes que no tienen cuerdas vocales se pueden rehabilitar para que hablen. Siempre se puede recuperar la voz en todos los casos dándoles solución, es difícil que alguien no pueda hablar”, cerró.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: