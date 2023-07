¿Cómo quitar la opción de los mensajes temporales de WhatsApp?

Según explica el centro de ayuda de la aplicación WhatsApp, la función de mensajes temporales en el chat, sirve para que los usuarios puedan proteger su privacidad y enviar información sensible, con fecha de expiración, para que desaparezca de las conversaciones que sostiene con personas o en grupos.

Indica WhatsApp que se pueden configurar los mensajes para que desaparezcan 24 horas, siete días o 90 días después de ser enviados, a menos que se conserven. Cabe anotar que la duración que elija solo afecta a los mensajes nuevos del chat y no a los que ya envió o recibió.

Desactivar los mensajes temporales

Puede activar o desactivar la función de mensajes temporales en WhatsApp en cualquier momento siguiendo los siguientes pasos. Tenga en cuenta que puede seleccionar mensajes específicos para que no desaparezcan, siempre y cuando no haya vencido su duración. De igual manera, si decide desactivar los mensajes temporales, no tendrá la opción para conservarlos:

Abra el chat de WhatsApp donde quiere activar o desactivar los mensajes temporales

Pulse el nombre del contacto.

Seleccione la opción que dice Mensajes temporales .

. Seleccione Continuar .

. Escoja activar o desactivar dependiendo del caso.

En el caso de los grupos cualquier usuario puede activar o desactivar de forma predeterminada los mensajes temporales. Sin embargo, los administradores del grupo pueden cambiar los ajustes para que solo ellos puedan hacerlo.

De igual manera, si así lo necesita, puede configurar los mensajes temporales como predeterminados para los chats individuales nuevos, seleccionando Ajustes, luego Privacidad y Duración predeterminada, estando allí podrá escoger la duración de los mensajes temporales para los nuevos chats.

Asimismo, tome en consideración que, si los mensajes temporales están activados, los archivos multimedia enviados en un chat desaparecerán.

¿Cómo conservar los mensajes temporales?

Informa WhatsApp que cualquiera de los participantes en un chat grupal puede conservar los mensajes para que no desaparezcan mientras no haya pasado el tiempo de duración establecido, bajo las siguientes condiciones: