Consejo de Estado escuchó testigos en el caso del hijo de ‘Jorge 40’

El Consejo de Estado ha estudiado varias demandas que buscan tumbar la elección del representante a la Cámara por las circunscripciones de paz, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40′.

El proceso habla de presuntas presiones de grupos armados para que se votara a favor de Tovar Vélez para la curul de los departamentos de Cesar, La Guajira y el Magdalena.

Según la demanda, estás presuntas amenazas se presentaron en 54 puestos de votación.

Y este mes de julio de 2023, el magistrado Luis Alberto Álvarez entrevistó a varios testigos dentro del proceso, en el documento del interrogatorio del Consejo de Estado, el testigo alega que este voto les quitó la posibilidad a otras víctimas del conflicto.

Se lee en el documento:

PREGUNTADO: Sobre la toma de la finca El Progreso, ubicada en la vereda El Limón, narra la demanda que los grupos al margen de la ley indicaban a los pobladores de la zona que debían votar por ‘Yoyo Tovar’ y que se les impidió el ingreso a los puestos de votación, incluso que eran devueltos sin permitirles ejercer el derecho al voto.

RESPONDIDO: Reitero lo expresado en esa “denuncia”. En efecto, había grupos armados impidiendo el paso de quienes no fueran a votar por ‘Yoyo Tovar’. Hubo mucha presión y constreñimiento. Muchas víctimas me manifestaron que en efecto no los dejaron pasar al puesto de votación. Recordó que históricamente en el pasado eso ya también había sucedido”, señaló el testigo.