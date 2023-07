Alcalde de Lloró, Chocó, en campaña indebida

Sigue La W conoció un polémico audio que probaría la participación indebida del alcalde del municipio de Lloró, en el Chocó, en política, invitando a apoyar a uno de los candidatos que participarán en las próximas elecciones en el municipio.

“Yo aquí si o si debo dejar alcalde o alcaldesa. Les voy a hablar de un caso muy puntual: se hizo la escogencia y hemos hablado de que está muy tarde para seguir jodiendo, eso nos lleva a que vamos a apoyar al doctor Marcel. Yo sé que perder no es fácil”, se escucha en la grabación a quien sería Córdoba, aparentemente en una reunión con otras personas.

“Yo a Stella no la voy a dejar montar aquí tan fácil. Todos saben qué hambre tiene y cómo viene. Tienen que entender que yo tengo que enfilar todo, para no dejar montar a esa señora”, dice otro fragmento del audio revelado.

¿Qué dice la candidata?

Luz Stella Serna, quien es mencionada por Córdoba, habló en Sigue La W sobre estas declaraciones: “(Moisés Córdoba) Me pidió hacer una coalición y que me retirara para dejar a mi hija como candidata única y que se acabaran, según él, los roces en Lloró”.

“Le pregunté por qué mi hija y yo no y me dijo que estaba en voz de su grupo político que si yo llegaba a la Alcaldía los iba a meter a la cárcel, a los integrantes del partido Liberal, que firmaron el pacto ‘Por amor a Lloró', en el año 2019″, aseguró la candidata.

“Él dice que no es su voz y que lo suplantaron, pero todo el que lo conoce sabe que es él. Hay que hacer la denuncia para que sea sancionado disciplinariamente e impedir que siga participando abiertamente en política”, sentenció Serna.

¿Qué dice el alcalde de Lloró, Moisés Córdoba?

El mandatario de la localidad chocoana aseguró desconocer la procedencia del audio y declaró que se encuentra “fuera de contexto”, debido a que, según afirma, no ha tenido recientemente ninguna reunión política. Córdoba rechazó además haber invitado a votar por algún candidato.

Sobre las acusaciones de Luz Stella Serna argumentó que: “me reuní con ella, es cierto, no como candidata, sino como ciudadana del municipio. Me reuní porque decían que ella quería buscarnos líos y estaba detrás de unas amenazas y atentados que me han hecho. Ella me dijo que no está interesada en perjudicarme jurídicamente”.

Sobre este último punto de las amenazas sufridas, el alcalde Córdoba amplió su denuncia: “me tocó sacar a la familia del departamento, secuestraron el transporte fluvial de la alcaldía, yo no puedo permanecer en el municipio. He pedido apoyo de las autoridades y no ha sido posible”.

“Le he solicitado al Consejo Municipal que me autorice a despachar desde afuera de Lloró. Se me metieron a la casa hombres armados, me mandan panfletos”, aseguró el mandatario.