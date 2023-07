Gobierno lanza plan de choque de 6 meses para afrontar crisis carcelaria

Sigue La W conoció el documento con el que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia, busca poner freno a crecientes denuncias por corrupción, incumplimiento en alimentos, denuncias por fuga de presos, condiciones denigrantes de los internos, entro otras irregularidades que han hecho crisis en el sistema carcelario del país. Se trata del Plan de Intervención Inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario.

El viceministro de Justicia, Camilo Umaña, explicó que el objetivo es que se pueda avanzar con un plan de choque en puntos que permitan estimular y orientar el cambio en el sistema penitenciario.

Dicho plan contará con 40 acciones que buscarán ser ejecutables en un plazo de 6 meses, de acuerdo con lo asegurado por el viceministro de esta cartera.

“Sabemos que en 6 meses no cambiará del cielo a la tierra, pero si no adelantamos medidas urgentes de choque que permitan estimular el sistema no podemos llevar al sistema al anhelado fin (…) buscamos que muchas de las iniciativas que venimos adoptando puedan articularse en torno a un plan que la ciudadanía pueda conocer y que se pueda dar un plazo certero de 6 meses para que puedan ver cómo el Gobierno Nacional está operando en el sistema carcelario”, manifestó.

En cuanto a las 40 acciones ejecutables, Umaña explicó que se organizarán en 9 ejes fundamentales:

Infraestructura penitenciaria y carcelaria Enfoque de género Protección de derecho a la vida Alimentación Salud Acceso efectivo a la justicia Lucha contra la corrupción Productividad y resocialización Educación y cultura para la resocialización

En cuanto al punto de corrupción el viceministro de Justicia aseguró que el Inpec ha venido reestructurando un estrategia como lineamiento general de política anticorrupción.

“El objetivo es que podamos tener unos criterios de transparencia muchos más claros; el Inpec se comprometerá a establecer un informe público de los estados y el avance de los procesos disciplinarios y sansonatorios que llevan a cabo. También habrá intervención completa a artículos prohibidos, como los celulares”, explicó.

Por otro lado, se refirió al tema del hacinamiento, una de las grandes problemáticas que presenta el sistema carcelario en Colombia.

“El reciente informe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomienda a Colombia adoptar una serie de medidas de hacinamiento. Lo que se encuentra es que a muchas personas se les lleva a la cárcel y muchas veces estas personas no resultan siquiera condenadas”, añadió.

En ese orden de ideas, aseguró que los problemas de derechos humanos tienen que ver con diferentes aristas que pretenden “atacar” como, por ejemplo, el tema del CONPES, temas de salud y alimentación.

A continuación el documento: