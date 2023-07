Frustrado candidato a la Alcaldía de Bogotá entutela al presidente de su partido

La selección de Gustavo Bolívar como candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá está dejando unas heridas abiertas en la izquierda que no son culpa de él sino de lo que ha sucedido en uno de los partidos de la coalición que lo postula: El Polo Democrático Alternativo, PDA.

El concejal Carlos Carrillo fue elegido candidato a la Alcaldía de Bogotá por las dos autoridades distritales estatutarias de ese partido. Sin embargo, el presidente del PDA, el senador Alexander López, quien acaba de anunciar su renuncia a la presidencia de la colectividad, no le expidió el aval argumentando que el Polo iba a hacer una coalición con otros partidos de izquierda.

El caso tiene un antecedente. El Consejo Nacional Electoral ya ha dicho que la entrega de avales de los partidos no puede supeditarse a coaliciones. Aparentemente el senador López no conocía este antecedente o decidió desatenderlo y no le entregó el aval a Carrillo.

Pero ahí no terminaron las decisiones contra Carrillo. Lo sacaron de los puestos elegibles de la lista al concejo: Su nombre no aparece ni en los primeros quince. Decidieron castigarlo por haber reclamado el aval. En cambio, pusieron en la lista, por ejemplo, a la hija del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien –como se los contamos aquí– siendo funcionario se apareció en la reunión directiva del Polo Democrático que decidía sobre la eventual postulación de su hija.

Pues bien, el concejal Carrillo interpuso en las últimas horas una acción de tutela contra el presidente de su partido Alexander López quien, según él le está violando su derecho a elegir y ser elegido.

Por eso le pide al juez de tutela que le ordene expedirle el aval como candidato a la alcaldía de Bogotá.

También le pide, como medida cautelar, que ordené su inscripción como candidato a la alcaldía, porque el plazo se vence el 29 de julio. El juez admitió la tutela, pero negó de plano la medida cautelar.

Carlos Carrillo ha sido un concejal estudioso y una voz muy importante en el tema del transporte masivo. Sin duda hará falta en el concejo de Bogotá. Las listas cerradas han sido una buena forma de evitar las microempresas electorales, pero en otras ocasiones –como en esta– son una manera de volver al poder del bolígrafo, como se le dice a la dictadura de los directorios políticos que terminan decidiendo, de manera antidemocrática, quien puede ser elegido y quien no.