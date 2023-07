“Hubiera dado todo por ser yo y no ella”: militar que atendió a niña que murió en combate

En zona rural del municipio de La Plata, Huila, señaló el Ejército, que tropas de la novena brigada fueron atacadas por hombres armados, pertenecientes a las disidencias de las FARC, estructura ‘Dagoberto Ramos’, el hecho lamentablemente dejó una niña de 4 años muerta, tras los combates.

Según información del Ejército, los integrantes de esta estructura armada estarían instrumentalizando a la población civil para que actúen en contra de las tropas, con la intención de retirarla de esta importante región del país. En medio de los enfrentamientos y los gritos de la comunidad que pedían auxilio, un soldado de la Novena Brigada, intentó salvarle la vida Harlin Sálome, así lo relató el uniformado.

“Cuando yo llegue la niña estaba en el suelo, empecé a controlarle la hemorragia, cuando miré estaba pálida, procedí a controlar las hemorragias, traté de canalizarla, pero por más que traté no pude encontrarle la vena, revisé signos vitales y vi que estaba muy débil, procedí a hacer reanimación, hacia compresiones y seguía con el procedimiento”.

Además, añadió que tras más de 10 minutos de tratar de revivir a la menor de 4 años, “procedimos a evacuarla por un carro particular, es un momento que no se lo deseo a nadie, una vida de una niña que depende de uno, es algo que desgarra, literal le destroza a uno el corazón, el padre me decía que la ayudara, que no la dejara morir, yo hacía todo lo posible. La impotencia me destruye, no haber podido salvar a la niña, hice lo humanamente posible, recordar ese momento es algo duro. Hubiera dado todo por ser yo y no ella”.