Centenares de afectados por constructora en Cartagena

En Cartagena la constructora Enfoque Constructores no ha entregado completa las zonas sociales en la Urbanización Caracolí y tampoco las casas en la urbanización Villa Grande de Indias ll.

Esta constructora ha sido implicada en el incumplimiento de la entrega de zonas comunes que hacen parte del proyecto Urbanización Caracolí, donde los afectados comentan que se les cumplió con la entrega de las casas, pero no del parque.

John Jairo Agámes, quien ha sido uno de los implicados, señalo en Sigue La W que: “Primeramente era un conjunto cerrado, el cual constaba de 166 casas, 2 piscinas y era una propiedad horizontal. Luego de un momento a otro nos llama y nos dicen que han hecho un sondeo con los propietarios y ya no será un conjunto cerrado, sino una urbanización”.

Los copropietarios de la propiedad horizontal comentan que nunca les dieron respuesta del día que se habría llevado a cabo la asamblea donde se tomó dicha decisión tan importante. Así mismo, denunciaron frente a la Super Intendencia de Industria y Comercio, pero a la fecha nunca han recibido una respuesta de esta denuncia. Los afectados lo nombran como “Publicidad engañosa” ya que obtuvieron algo muy diferente a lo que compraron.

Por otro lado, otra de las afectadas Ana Milena Marimon, que afirma que no se le han entregado las casas, aseguró que: “para nosotros ha sido un engaño total, al principio nos dijeron que para el 2021, para un diciembre que me faltaban aproximadamente 8 millones de pesos, porque las casas estaban listas para enero del 2022, me hicieron mudarme y cambiar a mis hijos del colegio, hasta la fecha nos dijeron que era por el subsidio de Mi Casa Ya, con las modificaciones del Sisbén”.

Además, aparentemente les habrían comentado que aquel que no tuviera este subsidio tendría que pagar la suma de 33 millones de pesos. Aún no han recibido una respuesta concreta respecto al proyecto. Muchas veces no responden y cuando contestan dicen que ya no son los responsables y hasta la fecha no se ha realizado la entrega.

Luis Sánchez, otro afectado por la constructora afirmó que “son aproximadamente 15 casas que no han entregado. El proyecto está totalmente parado desde hace más de un año, las casas se están pudriendo literalmente”.

De acuerdo con lo señalado por la constructora esto se demorará mucho más. Por el momento nadie se encuentra a cargo de la construcción, pero actualmente se siguen expandiendo por Cartagena sin dar por terminado estos proyectos.