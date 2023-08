Al Oído: Ministro Iván Velásquez, ¿qué falta para que renuncie?

¿Hasta cuándo vamos a amanecer de luto? Hoy duele esta patria nuevamente por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que al parecer ahora están ofreciendo $4 millones por uniformado asesinado, y eso que se supone que con ellos hay una mesa de diálogo. Sí, “se supone”, como todo lo que tiene que ver con esos procesos de diálogo en busca de la Paz Total.

Al país entero le duele y le deja desesperanza el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega que, al parecer, podría estar relacionado con esta amenaza. Una madre, qué injusto, ayer una hija no la pudo abrazar.

La patrullera Ortega es el sinónimo de la esperanza de un país que sentimos que están enterrando, que nos hace llorar y que seguimos preguntándonos ¿hasta cuándo?

¿Qué hacemos o qué decimos? No es invento de la oposición, no es una narrativa impuesta de los periodistas es lo que día a día nos está retrocediendo a épocas dolorosas de país.

Los discursos no salvan vidas y esto es la crónica de una muerte anunciada porque nadie ha resuelto lo que se viene alertando en el país y es el incremento de diferentes delitos que afectan la seguridad de todos en el país.

¿Quiénes son los culpables? Es difícil decirlo, pero realmente la sumisión es un importante cómplice, la improvisación y la buena fe que ha ofrecido el Gobierno a quienes no se comprometen con la paz es lo que hace que hoy los victimarios anden a sus anchas.

Todos celebramos que capturaran a los terroristas que asesinaron a la patrullera y hoy, en una voz, pedimos todo el peso de la ley.

Una patrullera, joven que estaba cumpliendo sueños. Cada día perdemos nuestros héroes y nada pasa. Discúlpenme, pero no me digan que el ministro de Defensa lo ha hecho bien; no ha dado resultados.

Toda la solidaridad con las familias de nuestros policías y militares. ¿Cuándo entenderán que queremos que den muestras de paz y que se logre por el bien de todos sin improvisar? ¿Cuándo entenderán que no podemos retroceder más y que la seguridad es un derecho?

Al cierre, Suárez dijo “¿qué más falta ministro Iván Velásquez para que renuncie? Muy bueno dando respuestas y discursos, pero resultados reales poco y nada”.