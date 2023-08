La terna que elegí no es para esconder el delito: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro, desde Sincelejo justificó la elección de las tres mujeres que constituyen la terna para fiscal que presentó en las últimas horas ante la Corte Suprema de Justicia.

“La terna que he presentado no es para esconder el delito, soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo, no por que otros hijos no hayan delinquido sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia”, dijo el presidente.

Así mismo, aseguró que son mujeres que siempre han defendido la verdad e incluso han arriesgado su vida en medio de esa lucha.

“He entregado esa terna además porque son abogadas que han vivido décadas dentro de la Fiscalía, que se la conocen que son de ese tipo de profesionales, que desde abajo han luchado hasta hacerse. No nació ninguna en cuna de oro, no tienen apellidos de lujo, no han sido senadores, ni han sido ministros, han sido de la tierra de abajo luchando por hacer justicia en medio de muchas injusticias arriesgando la vida porque ahí se arriesga la vida muchas veces descubriendo la masacre descubriendo la ignominia quizás con el asco que da enterarse de esa realidad nacional como a mí me dio siendo congresista de la república enterrarse en esos procesos en medio de las hojas que destilan sangre y descubrir que el asesino está es en el poder”, dijo el mandatario.

Por otro lado, aseguró que estas mujeres pueden incluso analizar delitos como el feminicidio mucho mejor.

“A la mujer hay que darle poder, quizás una mujer fiscal general de la nación hace que los delitos contra la mujer y la niñez sean mejor atendidos no haya impunidad que, el feminicidio desaparezca en Colombia (…) pero qué bien sería que ese tipo de delitos pudiesen ser investigados por una mujer tiene que ver con la paz y con la mujer”, concluyó el presidente.