“Mi colaboración con la justicia ha sido decisión libre y fuera de presión”: Nicolás Petro

Le puede interesar Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir hoy: Petro por confesiones de su hijo

El presidente Gustavo Petro se refirió, desde Sincelejo a las confesiones que Nicolás Petro entregó a la Fiscalía en las que aseguró que sí habían entregado dineros irregulares a su campaña presidencial, dentro de su discurso le pidió a su hijo que no se arrodille ante los ‘verdugos’ que lo rodean. Por su parte, Nicolás Petro dentro de la audiencia llevada a cabo este jueves 3 de agosto mencionó que su decisión fue libre y fuera de presión.

“Señor juez, es para dejar una constancia de que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de presión ”, dijo Nicolás Petro.

#NoticiaW | Este es el video del momento en el que interviene Nicolás Petro para decir que la @FiscaliaCol no lo está presionando. pic.twitter.com/0fm7lMKZ1e — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 4, 2023

Con anterioridad, el jefe de Estado reaccionó a las confesiones de su hijo mencionando que “no voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”.

Y así mismo, que “colombianos y colombianas, pierdan cuidado, el presidente Petro jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para tener el poder, mis hijos e hijas han sido libres. (…) Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, han intentado usar todas las debilidades, para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia”.

La audiencia en donde se definirán las medidas de aseguramiento de Nicolás Petro y Day Vásquez continuará este viernes 4 de agosto desde las 9:00 de la mañana.