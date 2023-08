Habló otro mencionado en el caso de Day Vásquez y Nicolás Petro

Este fin de semana se pronunció otro de los mencionados en las audiencias del caso de Nicolás Petro y Dayssuris Vásquez.

Se trata del cantante vallenato, Julio Rojas Díaz.

Su nombre salió a relucir en medio de los chats que se conocieron por la Fiscalía, en los que mencionaban que podría transportar altas sumas de dinero desde Bogotá.

De acuerdo con las conversaciones de la entonces pareja, Rojas es primo de Vásquez, por lo que era alguien de "confianza".

Sobre la situación, a través de sus redes sociales, Rojas Díaz negó haber participado del envío de dinero en efectivo y mencionó que conoce a Nicolás Petro por haber interpretado canciones en una fiesta.

"Es que yo jamás me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero ni para traer dinero a absolutamente nadie. No he recibido una llamada o un mensaje que me pidan transportar dinero", aseguró.