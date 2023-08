Empezó a desvestirme y yo solo lloraba: el fallo contra el “taladro” Hernán Giraldo

W Radio tuvo acceso al fallo de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla por medio del cual esa instancia transicional expulsó al excomandante paramilitar, Hernán Giraldo Serna, por su presunta reincidencia en crímenes sexuales y revictimización a niñas, lo que lo hizo “inelegible” para continuar recibiendo beneficios tras su desmovilización cuando comandaba el Frente Resistencia Tayrona de las AUC.

De acuerdo con la Sala, la investigación penal en su contra por presuntos abusos al menos a cuatro menores de edad (algunas de ellas ya ultrajadas por Giraldo cuando era jefe paramilitar) acreditó en grado de inferencia que revictimizó a las niñas (de entre 11 y 14 años) ingresándolas a penales como La Ceja, Itaguí o la cárcel Modelo de Barranquilla para accederlas en su celda con la complacencia de agentes del Inpec así como de la supuesta proxeneta Noralba Vasco (detenida actualmente).

“Creyó que aún tenía “poder” y “control social” para poder decidir sobre el destino de las menores y niñas de la región bajo su control y continuó dando órdenes a quienes estuvieron bajo su mando para que se las llevaran a los sitios en los que éste se encontraba recluido, comportamiento idéntico a aquel que lo caracterizó cuando fungía como comandante del mal llamado Bloque Resistencia Tayrona de las AUC” concluyeron los magistrados.

Además se tuvo en cuenta la propia confesión de Giraldo en la que quedó en evidencia frente a uno de los hechos, al ser cuestionado por el hijo que tuvo una de las víctimas de 13 años de edad producto del abuso. Esto, debido a que al ser interrogado desde Estados Unidos en 2014 (cuando el niño tenía 7 años) reconoció su existencia pero dijo que lo habían tenido en 2005 antes de su desmovilización, fechas que no cuadran, puesto que por la edad de la menor de edad, el abuso carnal fue en 2007 cuando ya estaba sometido a Justicia y Paz y en prisión.

El expediente del horror que derivó en la expulsión de Hernán Giraldo

Dentro de las evidencias analizadas por la Sala de Justicia y Paz que condujeron a los jueces a tomar la decisión de excluir al excomandante paramilitar se encuentran los casos de cuatro niñas de entre 11 y 14 años que fueron varias veces, según su relato, ingresadas a las cárceles donde estaba Giraldo y allí fueron accedidas carnalmente por el “taladro”.

Entre las acusaciones más horrendas que se ciernen sobre Giraldo se relaciona el caso de una menor, a la que W Radio le protegerá su nombre por seguridad; la niña denunció a Giraldo ante la Fiscalía al señalarlo de abusar repetidamente de ella en la cárcel Modelo de Barranquilla, donde asegura fue llevada por Noralba Vasco obligatoriamente, y en ocasiones sin importar que tuviera su menstruación fue accedida por Giraldo, diciéndole que “no importaba”. (Presuntamente Giraldo usó otra expresión que no será repetida por respeto a la dignidad de la víctima).

“Él empezó a quitarme la ropa y tuvo relaciones conmigo en esa cama que había ahí y recuerdo que yo lloraba y pensaba que se iba a morir encima mío, y a mí se me salían las lágrimas y yo solo decía Dios mío ayúdame porque éste hombre se va a morir encima de mí”, señala el relato de la víctima reproducido en audiencia.

Esta misma víctima señaló a Vasco, la acusada proxeneta de Giraldo, de tener sin explicación un closet lleno de dinero en su casa en Santa Marta, y de hacerla ingresar un rollo de billetes dentro de una toalla higiénica, usándola como “mula”, en una de las ocasiones donde la llevó al penal presuntamente para ser accedida por el “depredador” Giraldo.

“Osea, yo no entendía nada de esa parte porque nunca la había vivido, y entonces recuerdo que él terminó de hacerme el acto sexual y yo me envolví en la sabana y entré al baño y empecé a ducharme” continuó.

Asimismo, la mencionada víctima narró que por cuenta de los abusos de Giraldo fue diagnosticada con sífilis y en varias ocasiones pensó en el suicidio tras inferentemente caer en las garras de Giraldo Serna.

Además esta víctima denunció ante la Fiscalía que Giraldo incluso abusaba de una menor de 12 años la cual era discapacitada y no podía hablar. Según su narración, era llevada a la cárcel Modelo de Barranquilla, así como la hermana de apenas 10 años de edad que era la supuesta “mujer” del “expara”, para que fueran abusadas por Hernán Giraldo.

“Ya había orden en la guardia para dejarme entrar, me llevaba su hijo Daniel Eduardo Giraldo Contreras, alias El Grillo, él era quien me acompañaba a ingresar, no sé qué trato había pero me ingresaba… recuerdo que el día que entré eran como a las 8 de la noche y como a las 10 de la noche entró un grupo especial del INPEC a realizar una requisa en la cárcel y me tuvieron que sacar por la parte de atrás de la cárcel”, contó a la Fiscalía.

Además, en varios de los casos estudiados por el despacho, las víctimas señalaron directamente a hijos de Giraldo y excolaboradores como Luis Edgard Medina “Chaparro” como los presuntos facilitadores y encubridores de los crímenes por supuestamente ingresar a las niñas ellos mismos a por ejemplo, la cárcel Modelo de Barranquilla.

Entre los nombres mencionados en el fallo aparecen los de Daniel Giraldo Contreras “Grillo” por supuestamente llevar a una de las niñas a la cárcel, Fredy Giraldo y Hernán Giraldo Ochoa (según las víctimas) señalados de supuestamente ingresar con ellas a los penales. En el caso de Fredy Giraldo fue acusado por una de las víctimas de decirle que testificara falsamente que los hechos habían sido previos a la desmovilización.

“Ese día me llevó su hijo Daniel Giraldo Contreras y cuando salí me recogió en un vehículo y me llevó a un hotel para que pasara la noche, al día siguiente me regresé para Santa Marta en un bus interdepartamental, esa fue la última vez que yo estuve con el señor Hernán Giraldo Serna” sentenció una de las niñas presuntamente abusadas por Giraldo tanto en Medellín como en Barranquilla.

De hecho, en uno de los puntos más graves contra el exparamilitar y familiares suyos, una de las víctimas acusó a Erney Acevedo Patiño “Mollejo”, esposo de Gladys Giraldo (hermana de el “taladro”) por presuntamente encubrir de la Policía el embarazo de la menor y facilitar el aborto de un bebé de Giraldo a una de las víctimas. Según el relato de la niña, después del procedimiento el “taladro” la llamó a decirle descaradamente que había sido por “su bien”.

De hecho, frente a tal aborto, la víctima narró que descubrieron su embarazo cuando después de tirarse de un tobogán jugando con otros niños le comenzó un dolor abdominal, la llevaron al médico y allí se dieron cuenta de su estado; pero en un procedimiento sospechoso, y luego de que el médico en una clínica de Medellín dijera que iba a llamar a la Policía y a Bienestar Familiar por tratarse de una menor de 13 años, el “Mollejo” según la víctima, habló con el galeno en secreto y este solo le recetó algo para el dolor y los dejó ir de forma inexplicable.

“Allá me hicieron exámenes y recuerdo que el médico le dijo a la enfermera, la 24B está embarazada, vamos a llamar a Bienestar y Policía, entonces la persona que iba conmigo, que era Mollejo, que es el esposo de GLADYS, se acerca al médico, se retira y habla con él, y ya después vino el médico normal y me dijo que me iba a poner un medicamento para el dolor… que me iba a ir con un medicamento para la casa y todo eso”, contó la víctima al ente investigador.

Este presunto crimen, por el cual es procesado Giraldo, terminó con el aborto del bebé en una caballeriza en una finca en el centro del país, donde asegura, fue agarrada de manos y pies, presionado su pecho, e insultada por varias personas entre ellas hombres identificados como “Ovejo” “Milcien” y una mujer llamada Irene, mientras un abortista llamado el “veterinario” tras darle unas pastillas previamente, comenzó a practicarle el aborto, con luz verde, según ella del “depredador” Hernán Giraldo desde la cárcel.

“Como el médico había dicho que yo estaba embarazada me imaginé que me estaban sacando lo que tenía, entonces él me decía, ya después de esto no le va a doler, quédese quieta para no reventarla tanto, (...) y me removía (...) (algunos apartes no fueron colocados intencionalmente por este medio de comunicación por respeto a la víctima)”, narró con crudeza y visiblemente afectada según la Fiscalía.

La niña y madre, quien tiempo después fue nuevamente abusada en prisión por Giraldo antes de su extradición, resultó de nuevo embarazada del “depredador”, bebé que sí nació y para el 2014, como se mencionó previamente, tenía 7 años, lo cual sería una de las pruebas contundentes contra el “taladro” por esos crímenes post-desmovilización.

La mención y compulsa contra el abogado “Alex”, que sería el defensor de confianza de Giraldo

Finalmente, en otro de los puntos de interés dentro de la decisión de 159 páginas, se solicitó investigar a un abogado “Alex” por presunto fraude procesal al supuestamente haber intentado que la niña víctima y madre de un hijo de Giraldo falseara los documentos del menor para entorpecer el proceso.

El número presentado en el expediente corresponde al teléfono que actualmente porta el hasta hace semanas abogado de Giraldo, Álex Fernández Harding (quien se había lanzado a la Asamblea del Magdalena hace unos días y renunció), asunto que deberá asumir la Fiscalía para esclarecer los hechos.

“Sé que es de nombre ALEX, no recuerdo el apellido de él… se comunica desde el número 301509XXXX (números ocultados intencionalmente por este medio de comunicación por protección a la intimidad)… esa llamada (del abogado de HERNAN GIRALDO SERNA)… esa llamada fue el día 24 de julio en un lapso entre las 10 y 30 y 11 de la mañana… se comunica conmigo, me dice que tiene que hablar conmigo sobre la situación que está pasando”, reseñó la víctima.

Según el relato de la víctima que tuvo el hijo de Giraldo, este en la presunta llamada le dijo que supuestamente el abogado “Alex” iba a ayudarle con el cambio de identidad del niño a nombre de una mujer llamada Luz Helena: “me dice que debo comunicarme con el abogado, que él es el que me iba a indicar cómo se va a hacer el proceso para cambiarme la identidad a mí y al niño para que cuando la Fiscalía empezara a investigar no encontrara pistas de él ni me encontrara a mí tampoco”, sostuvo.

Adicionalmente, y a pesar de que el abogado Fernández dentro de sus argumentos señaló que se mantiene la presunción de inocencia contra Giraldo Serna, fueron valoradas contundentemente otras pruebas, como ingresos a la cárcel donde aparecen los nombres de las menores hoy denunciantes entradas a las prisiones en condición de “amigas”.

W Radio consultó a Fernández Harding para conocer si desea pronunciarse sobre lo mencionado en el fallo, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

Por otra parte, se informó del caso de otra menor de 10 años, a quien se le protege su identidad, y la cual también aparece registrada como visitante a la celda de Hernán Giraldo aunque no se encuentra dentro de las denunciantes expresas contra el “taladro” de menores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla cuestionó la lentitud de la Fiscalía para avanzar sobre ese proceso, lamentando que desde el 2016 se conocieron las primeras denuncias contra Giraldo por estos presuntos crímenes.