Fiscal dice que ELN no es tan “imbécil” para atribuirse plan para atentar en su contra

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el ELN no puede ser tan “imbécil” de atribuirse el plan que se está fraguando desde Venezuela, para atentar en su contra.

Barbosa así respondió a la Delegación del ELN en la mesa de negociación del Gobierno, que en la mañana de este miércoles desmintió la información sobre un supuesto plan de atentado del ELN al fiscal general: “Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo” señalaron.

“Pues uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como éste. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente, cualquier organización saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis”, dijo Barbosa.

El fiscal general de la Nación dijo que no es enemigo de la paz y que al contrario ha apoyado las peticiones que ha hecho el Gobierno Nacional.

“Recordemos también, para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN, más de 70 órdenes de captura en su totalidad con organizaciones como las disidencias”, expresó.

También manifestó que “entonces, si hay un mayor colaborador de la paz total (…), todos los límites que se han puesto y con todas las discusiones que yo he puesto en el país, ha sido el fiscal general de la Nación (…)”

Agregó: “yo lo que pido en este momento es simple y llanamente que se mire objetivamente las circunstancias. Creo que es importante decirle al país esto y todos, sin excepción, debemos apoyar que la institucionalidad colombiana brille”.

Reconoció además que el Gobierno Nacional le ha mostrado su solidaridad, pero dijo que teme por su seguridad, pues a partir del 13 de febrero se 2024, termina su periodo como fiscal de los colombianos.

En desarrollo…