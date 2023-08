Nuevo cuestionamiento por los juegos Panamericanos 2027

Un nuevo cuestionamiento de miembros de la bancada Caribe se generó por la realización de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla.

El senador Mauricio Gómez en medio de un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, exigió al gobierno que se respetaran los acuerdos para la puesta en marcha de las justas deportivas.

Asimismo, solicitó que estas fueran incluidas en el presupuesto de la Nación y que se firmaran los documentos pendientes.

Le podría interesar:

Formulan cargos contra docente de Uniatlántico por acoso laboral

Barranquilla: advierten sobre encuesta política falsa para Alcaldía y Gobernación

Por otra parte, advirtió que los juegos no son del resorte de la política local, si no un beneficio para el país, mencionando que “40 países le dieron la confianza a nuestro país de albergar unos juegos que no son del alcalde Char, ni de Elsa Noguera, ni de Pumarejo, que no son de Petro, son de los barranquilleros, son de los caribeños, son de los colombianos”.

Al mismo tiempo, hizo un llamado al Ministerio del Deporte pidiendo “más seriedad” frente al tema.

Finalmente, el congresista aseguró que este es un compromiso adquirido por el Estado.