“Elogiamos los esfuerzos del presidente Petro”: EE.UU. sobre diálogos de paz con ELN

“Elogiamos los esfuerzos del presidente Petro para ampliar el alcance de la paz en Colombia”. De esta manera inicia la respuesta de un portavoz del Departamento de Estado a W Radio luego de que este medio le preguntara en Washington D.C. su opinión sobre la paz en Colombia, el atentado contra el fiscal Barbosa en Colombia y el cese al fuego acordado entre Gobierno Petro y la guerrilla.

Estados Unidos respondió a W Radio luego de que el Gobierno Nacional en Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaran un cese al fuego “nacional”, “bilateral” y “temporal” que, tras un período de ajuste, durará en principio 180 días (6 meses) a partir del 3 de agosto.

Este es el principal resultado del tercer ciclo de diálogos de paz que se celebró desde el 2 de mayo en La Habana, y que las partes presentaron tras firmar los Acuerdos de Cuba, en presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’.

A través de un portavoz, el Departamento de Estado señala, además de respaldar al presidente Petro:

“Saludamos la noticia de un cese al fuego preliminar de seis meses entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN”.

Y agrega la respuesta: “elogiamos los esfuerzos del presidente Petro para ampliar el alcance de la paz en Colombia”.

El portavoz del Departamento de Estado señaló que sobre el reciente atentado al fiscal Barbosa remiten a las autoridades colombianas sobre su investigación en curso.

ELN sigue en la lista de grupos terroristas

Cabe aclarar que Estados Unidos, por ahora, descartó sacar al ELN de la lista de grupos terroristas. Y así se confirmó hace pocos días en un debate en el Congreso de Estados Unidos.

“¿El Departamento de Estado ha pensado en la posibilidad de sacar al ELN de la lista de grupos terroristas?”. De esta manera, la congresista María Elvira Salazar le preguntó Mark Wells, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., si han evaluado esta decisión. La pregunta se dio hace algunas semanas en el Capitolio, en Washington D.C.

“No, no estamos pensando en sacar al ELN de la lista de terroristas. El proceso de paz con el ELN es algo que estamos monitoreando, revisando, y estamos en constante comunicación con el Gobierno Petro, tenemos que mantener un escepticismo saludable. Han empezado otros procesos de paz y no los han cumplido”, respondió Wells en medio del debate.