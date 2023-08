JEP deja en firme rechazo a presunto “reclutador” de falsos positivos en Cesar

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme el rechazo al sometimiento de Edier Álvarez Orozco, presunto reclutador de víctimas para falsos positivos perpetrados por el Batallón Energético y Vial N2 en La Jagua de Ibirico (Cesar).

“La Fiscalía identificó dieciséis casos en los que 18 personas fueron víctimas de homicidio. El señor ÁLVAREZ OROZCO fue acusado por su participación como reclutador en 5 de estos casos, en los que murieron 6 personas” encontró la Sección.

El rechazo al sometimiento de Álvarez Orozco se produjo tras considerar, al igual que en primera instancia, que los aportes a la verdad del presunto “reclutador” fueron insuficientes a pesar de que los propios militares del Batallón lo incriminaron como la persona que les llevaba las víctimas para matarlas.

Dentro de las afirmaciones desconcertantes entregadas por Álvarez, señaló que él reclutaba personas pero no pensaba que eran para ser asesinadas y que colaboró con los soldados por “obligación”.

“Los aportes del solicitante, tanto en su plan de aportes como en la audiencia de verdad, se limitan a negar la responsabilidad como reclutador de las víctimas. Como lo destacó la primera instancia, estos aportes son insuficientes, no sólo porque no superan los hallazgos de la justicia ordinaria, sino porque los niega sin aportar elemento de prueba alguno” concluyeron los magistrados.

Adicionalmente, rechazaron el argumento de Álvarez y su abogado tendiente a que no se evaluó su propuesta de reparación. Para la Sección esto era inocuo, al ser la propuesta de “reparación” de alguien que no asume responsabilidad por los hechos que se le imputan por lo que no tenía la obligación de presentar una ruta restaurativa.

Asimismo, era primordial calificar como positivo su plan de aportes, punto que fue rechazado por la magistratura, así que no tenía sentido revisar su propuesta de reparación.

La decisión contó con salvamento parcial de voto de la magistrada Sandra Gamboa Rubiano, ante cuatro votos favorables del resto de jueces de la Sección.