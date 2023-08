Mónica Díez Cruz, la bogotana que lidera nueva marca de Prada

Mónica Díez Cruz, bogotana y quien es gerente de Marketing Internacional del eje de Labios de Prada Beauty, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su vida y el impulso que ha tomado su carrera al hacer parte de una de las marcas de Prada.

Díez Cruz estudió en la Universidad de La Sabana negocios internacionales e hizo sus prácticas en L’oréal, posteriormente viajó a Francia para hacer un máster, fue allí donde su sueño se hizo realidad.

“Allí tuve la oportunidad de volver a presentarme en L’oréal Francia y luego de eso uno hice un proceso en el que filtran a los practicantes para quedarse dentro del grupo”, contó.

“Así es como terminé en el proceso de Prada Beauty. Tenía 24 años cuando me entrevistaron, vieron el potencial en mí y me dieron un contrato a término definido por 4 meses, luego me lo dieron indefinido e hice un proceso”, añadió.

De esta manera, mencionó que detrás de Prada Beauty hay un respaldo de la reconocida marca, un apoyo importante en el mercado.

Más sobre Prada Beauty

Al ser una nueva marca, señaló que detrás de esta hay un gran equipo de trabajo en redes sociales que se encarga de impulsarla y construir los cimientos para el futuro.

¿Qué trae Prada Beauty?

“Lo que hacemos es ir un paso más allá de la belleza de ahora. El maquillaje es una industria muy grande, por lo que debíamos tener un factor diferencial como el de ir más allá del género y la edad”, aseguró.