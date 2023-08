¿Desfalco en la Alcaldía de Cartagena? Se habrían perdido $19.000 millones

Cartagena

En las cuentas de la Alcaldía de Cartagena faltarían $19 mil millones, el alcalde William Dau aseguró que esta millonaria cifra corresponde a centenares de títulos judiciales cobrados en efectivo por dos abogados autorizados por el exjefe de la oficina jurídica del Distrito, entre 2018 y finales del 2019.

“La aparente pérdida de más de $19 mil millones involucra a un ex funcionario de las administraciones de Yolanda Wong, Pedrito Pereira, y dos ex contratistas de este último; se trata Jorge Carrillo Padrón, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, junto con los abogados, Analicia Martelo del Río y Jorge Adib Blell Cervantes, quienes fueron denunciados por el presunto delito de peculado por apropiación agravado”, dijo el alcalde.

Explicó, “el 10 de febrero del 2020 presentamos una denuncia penal por un caso que descubrimos en la Oficina Jurídica y lo denunciamos en el Libro Blanco; el entonces jefe jurídico, Jorge Carillo, quien estuvo entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, tiempo que concuerda con el periodo del exalcalde Pedrito Pereira, le escribió un oficio al juez para que dividiera el título y lo entregaran a Jorge Blell y Analicia Martelo, y así lo hicieron, cobraron más de $4 mil millones en efectivo”.

“Llegamos a encontrar que no solo ese, en total fueron más de 120 títulos judiciales cobrados por estos dos abogados, Jorge Blell Cervantes y Analicia Martelo del Río, autorizados por Jorge Carrillo”, aseguró el alcalde.

En dialogo con W Radio William Dau manifestó, que tiene certificación del Banco Agrario donde se adjuntan copias de los 122 títulos, en cada uno aparece quien los retiró con nombre propio, por eso, procedimos a denunciarlos.

Jorge Blell Cervantes, habría cobrado $10.812 millones y Analicia Martelo $9.095 millones, “además, confirmamos con los bancos y la Secretaría de Hacienda que esos dineros jamás entraron a la Alcaldía”.

“Jorge Carrillo, Analicia Martelo y Jorge Adib Blell habrían incurrido en el delito de peculado por apropiación agravado, es decir, quedarse con recursos públicos de forma indebida”, indicó Dau Chamat.

“Solicito a la Fiscalía que además de iniciar la indagación penal a los implicados, realice un estudio patrimonial de Jorge Carrillo Padrón, Jorge Blell Cervantes y Analicia Martelo del Río y sus núcleos familiares, para establecer un posible incremento patrimonial injustificado a raíz de estos hechos”, indicó

La W contactó al exalcalde Pedrito Pereira quien aseguró, “son denuncias que el alcalde hizo hace años hizo en su libro blanco, no tengo conocimiento de esos hechos. En su momento pregunté al director jurídico sobre ese tema y me comentó que no era cierto. Ahora nuevamente en esta época hacen la denuncia”.

“El jefe de la oficina jurídica me ha expresado que eso no es real, que desvirtuará esos señalamientos donde sea necesario. Igualmente, en su momento se señaló hace años sobre algo similar sobre unos dineros de Dow Química, de una sentencia judicial que el señor alcalde denunció, me comenta el ex jefe de la oficina jurídica que le archivaron la investigación en la procuraduría”, concluyó.