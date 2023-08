Al que no se iba con él, le abrían proceso: ¿Pulla de Antonio Correa a Néstor H. Martínez?

Sigue el terremoto político en el país por cuenta de la millonaria multa impuesta por Estados Unidos al Grupo Aval, dentro del entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.

Este martes el tema fue objeto de un intenso debate en el Senado, con duras intervenciones por parte de distintos sectores políticos. Uno de los congresistas que fijó posición al respecto fue Antonio Correa, del Partido de La U, quien sorprendió con varios señalamientos.

Correa, investigado por líos con la gestión de cupo indicativo por $5.000 millones al municipio de El Peñón, Bolívar, cuando era congresista del partido Opción Ciudadana, arremetió contra la Fiscalía General de la Nación y las actuaciones de esa entidad en épocas del escándalo de Odebtecht.

Aunque no lo mencionó, Correa dio varios elementos que darían cuenta de supuestas presiones durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

“Ojalá esto no me ocasione problemas, porque ya fui víctima y aspiro que se cierre mi proceso judicial y podamos demostrar la verdad. ¿Por qué no revelaron la grabaciones todas en la Fiscalía e hicieron principio de escogencia para quien se fue? ¿Quién era el candidato de esas multinacionales en su momento? ¿Por qué se escogió a uno de un partido pequeño y estigmatizado (Opción Ciudadana)?”, cuestionó Correa.

El senador se refirió a la campaña presidencial del año 2018 asegurando que habría una estrategia para presionar los votos hacia alguno de los candidatos, tomando incluso retaliaciones desde la Fiscalía con quienes no lo apoyaran.

“Había más congresistas metidos en esa develación, pero como yo no le lambonié al fiscal de turno y reté, y me fui con otra campaña política, me abrieron el show de la demagogia, en la famosa urna de cristal. Había otros que se fueron con otros candidatos, que forzaba a través de su ente acusador a estar con él, y no lo digo con miedo: al que no se iba le abrían un proceso miserable en ese ente acusador y los boleteaban en los medios”, concluyó.

La W consultó al senador para conocer más información sobre sus acusaciones, sin embargo señaló que las revelaciones las hará ante los estrados judiciales.