Correos spam: ¿qué pasa si los abre?

El correo electrónico es una de las herramientas más útiles para las labores profesionales y el entorno personal. Sin embargo, a diario llegan a la bandeja de entrada de los cibernautas múltiples correos no deseados, o más conocidos como “spam”, lo que suele llenar el almacenamiento de los emails, ser incómodos y representar riesgos para los usuarios. No obstante, el fenómeno del spam no solo ocurre en los correos electrónicos, también se pueden recibir mensajes no deseados a través de los mensajes de texto e incluso las llamadas telefónicas. Si recibe constantemente estos correos o mensajes, le contamos qué puede pasar si los abre:

¿Qué pasa si abre un correo spam?

Aunque las compañías proveedoras de emails suelen identificar estos tipos de correos, será fundamental que usted reconozca estos mensajes y evite caer en contenidos maliciosos, ya que es una de las maneras más comunes de recibir un ciberataque.

Si bien, abrir un correo spam no representa un riesgo alto, interactuar con este sí puede ser muy peligroso, pues debe recordar que las cuentas de correo electrónico almacenan información importante y sensible como los archivos multimedia de sus dispositivos, contraseñas y hasta información financiera.

De esta manera, es importante comprender que los correos spam pueden contener enlaces fraudulentos o archivos adjuntos que, de darse clic o descargarse, pueden implicar un alto riesgo de adquirir un virus o ataque cibernético en sus dispositivos. A su vez, a través de estos correos no deseados, los remitentes malintencionados pueden recopilar su información, en caso de que usted la proporcione.

En ese sentido, abrir los correos no significa un riesgo alto, pero sí puede haber una probabilidad de que usted acceda a algún enlace o documento y afectar su seguridad y privacidad. Recuerde que aplica también para el contenido que recibe a través de la bandeja de entrada de SMS de su teléfono móvil.

¿Cómo evitar ser víctima de un contenido malicioso en spam?

Además de tener en cuenta los seis consejos para proteger su correo del spam, lo más recomendable es no abrir los correos sospechosos y marcarlos como spam, para que el proveedor del correo pueda identificar que ese contenido no es interesante para usted y lo pueda dirigir a la carpeta de correos no deseados.

Adicionalmente, se aconseja no abrir archivos ni descargarlos, así como no ingresar a ningún enlace sospechoso. En caso de que no quiera recibir correos promocionales y evitar los correos spam, puede seguir estas recomendaciones y crear una cuenta de correo electrónico adicional, pues de esa manera evitará que su correo personal se llene de contenido que no es de su interés.

En caso de que tenga lleno el almacenamiento de su correo, aquí le contamos cómo liberar espacio y ocuparlo en el contenido importante.