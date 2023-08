Habla César Vásquez, el tío de Daysuris Vásquez que sirvió de testaferro a Nicolás Petro

El proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el diputado Nicolás Petro, el hijo del presidente, tiene un protagonista del que se conoce poco aún. Se trata de César Emilio Vásquez Buendía, tío de Daysurys Vásquez, exesposa de Nicolás.

El señor Vásquez aparece firmando una promesa de compra venta de una casa en el conjunto La Herradura de Barranquilla y dando 700 millones de pesos de arras. El valor total de la propiedad es de 1.650 millones.

El negocio finalmente no se hizo pero esa promesa de compra-venta es una de las pruebas documentales que tiene la Fiscalía para mostrar el enriquecimiento ilícito de la pareja.

Hace unos días les revelamos una serie de mensajes de voz entre Liceth Castro, madre de Daysurys y César Vásquez, tío de Daysurys. En ese cruce de mensajes queda claro que Daysurys no era un simple testigo instrumental sino que era la persona que decidía cómo ocultar que Nicolás Petro y ella eran los verdaderos dueños de las propiedades.

Las conversaciones muestran el disgusto de César Vásquez al enterarse del origen de la plata que entregaron para el negocio de la casa y la reacción de la mamá de Daysurys ante el reclamo

“Hola César, o sea no me gusta en la forma en la que me lo estas diciendo. Que por qué quiero que hables con Gleydys. Bueno, entonces lo que quiero es que hables con Gleydys porque Gleydys te va a decir algo y por eso es que te lo digo. No por más nada. Ahora la declaración que dio Nicolás hasta donde tengo entendido es la casa donde están viviendo. En ningún momento dijo casa de Villa Campestre. Igual esa casa no se compró porque no se logró hacer el negocio y es la verdad. Entonces yo te agradezco que conmigo no cojas la rabia César. Porque me dices “¿y por qué quieres que hable con Gleydys? Habla con Gleydys porque ella está esperando tu llamada porque Days no puede responder, Days ella no puede hablar nada por teléfono. Entonces habla con Gleydys. Por eso te lo digo César, pero no te lo digo por más nada”

Gleydys es una hermana de Daysurys que es policía activa y trabaja como escolta de su hermana. César Emilio Vásquez responde que aunque la propiedad no se haya comprado, Daysurys “nos está jodiendo a todos” por el origen de los fondos con los que se pagaron las arras del negocio.

“Sí, no se compró, pero los dineros que se dieron tu misma hija los denunció. Ella misma denunció esos dineros, la procedencia. Ella misma nos está jodiendo a todos”

La madre responde diciendo que en adelante, le pedirá a Daysurys que solo los use a ella y a su esposo para hacerlos aparecer como dueños de sus propiedades.

“Le voy a decir me haces el favor y tú cuando vayas…Y a ella se lo voy a decir, me haces el favor y tú cuando vayas a hacer negocios no ocupes a nadie. Si nos va a ocupar, ocúpanos a tu papá y a mí que nosotros sabemos y podemos enfrentar la situación. Y si nos van a joder a nosotros que nos jodan pero tú no tienes que estar metiendo a terceras personas aquí para que después esto se forme un caos. Ya se lo voy a decir porque no es justo.

En otro de los mensajes César Vásquez, el tío de la esposa de Nicolás Petro, afirma que Daysurys conocía la procedencia del dinero pero que no se lo advirtió a él que ahora puede terminar en la cárcel.

“Sí, sí porque ella sí sabía de eso y eso no me lo informó de dónde procedía el billete ese para hacer esas negociaciones. Si yo sé de todos estos enredos. Ella actuó de mala fe conmigo porque ella tenía que ser sincera porque yo de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir no para que me jodiera. Yo en esto no me he beneficiado. El afectado de todo el baile voy a ser yo. Ni ella, ni Nicolás, sino quien va a quedar en el baile soy yo. ¿Quién me va a pagar los abogados? A Daysurys le pagan los abogados. Nicolás tiene con que pagar los abogados. ¿Y yo? Pa la cárcel. Yo tengo que justificarlo ante la Fiscalía, ante la DIAN, de dónde provienen esos dineros, si no me clavan por lavado de activos, mínimo seis años de cárcel y los demás van a quedar contentos. No señor”

Bonus Track

Esta semana les mencioné una duda que me surge de lo afirmado en el acuerdo de juzgamiento diferido entre el Grupo Aval y la Justicia de Estados Unidos, en el cual el grupo financiero admite su participación en los sobornos de Odebrecht.

Esa pregunta es: ¿por qué si el contrato, objetivo del soborno, se había firmado en marzo, seguían negociando en mayo el monto de la coima?

Después del comunicado de José Elías Melo, antiguo presidente de Corficolombiana, preso hoy en La Picota por estos hechos, quien asegura que no acepta lo que dice el Acuerdo de Juzgamiento Diferido, me surgen nuevas preguntas:

¿Entonces qué fue lo que acordaron Aval y el gobierno de Estados Unidos si el señalado como responsable directo no acepta esa responsabilidad? Al contrario José Elías Melo está pidiendo una casación en la Corte Suprema alegando su inocencia.

¿El Grupo Aval culpa a su exdirectivo, sin que él lo sepa, y entrega 80 millones de dólares para que la investigación no suba de ese nivel?

Lo que parecía el final de una investigación podría ser el comienzo de una más grande en Colombia pero la Fiscalía de Francisco Barbosa no está interesada en mirar hacia arriba. Las decenas de imputaciones que anuncia, sacando pecho, recaerán sobre funcionarios menores. A pesar de la evidencia de un soborno que no se conocía, nada indica que la Fiscalía quiera investigarlo.