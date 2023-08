MinAgricultura le pidió la renuncia protocolaria al director de la ANT, Gerardo Vega

Fuentes le aseguraron a W Radio que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le pidió la renuncia protocolaria a Gerardo Vega, director de la ANT, en medio del debate por inconsistencias en las cifras de la formalización de tierras.

Mojica también le pidió la renuncia protocolaria a los directivos de las otras entidades adscritas a la cartera para invitarlos a “sumar acción y compromiso con el Gobierno”.

Estas entidades adscritas y directivos de las mismas son:

Agencia Nacional de Tierras: Gerardo Vega

Instituto Colombiano de Agricultura: Juan Fernando Roa Ortiz

Agencia de Desarrollo Rural: Luis Alberto Higuera

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria: Claudia Córtes López

Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca: Alan Javier Zumaqué

Este sería un jalón de ojeras por parte de MinAgricultura y del presidente Gustavo Petro por las bajas cifras en ejecución de proyectos en cada entidad adscrita a la entidad.

En la mañana de este 15 de agosto, la ministra Mojica habló ante los micrófonos de La W y señaló que es preocupante “y grave porque el Acuerdo de Paz nos fijó 2 indicadores importantes. Uno de 7 millones de hectáreas de titulación de propiedad y del otro lado, 3 millones de reforma agraria. Lo que hemos encontrado es que hay imprecisión en las cifras y hemos venido estableciendo una verificación en dos pasos de cómo son estas gestiones para tener la mayor transparencia que afirme la seriedad de este Gobierno”.

También se refirió al artículo de Cambio en el que denuncia que la ANT estaría comprando tierras que no son productivas; la ministra respondió que se pararía la compra de este predio. Muchos señalan que es preocupante porque además de no entregar las cifras que son, estarían entregando tierras no productivas.