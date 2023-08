Rodolfo Hernández sobre foto con Petro: me pidió perdón por lo que me hicieron en campaña

Continúa la polémica entre el excandidato a la Presidencia Rodolfo Hernández y el presidente Gustavo Petro por cuenta de la foto que se tomaron durante una reunión que sostuvieron días después de llevada a cabo la segunda vuelta presidencial.

En entrevista con Tropicana, el actual candidato a la Gobernación de Santander, aseguró que la imagen fue sacada de contexto y que, además, el encuentro no se trató de una “especie de acuerdo”.

“Ocho días después de las elecciones él (Petro) me invitó a una reunión en un edificio (…) ese apartamento o es arrendado o es de propiedad de Armando Benedetti. Cuando yo llegué me dijo ‘Rodolfo yo le voy a pedir perdón por todo lo que le hicimos en la campaña’”, reveló Hernández.

Así mismo, contó que la persona que tomó la controversial foto del apretón de manos fue el mismo exembajador de Colombia en Venezuela, Benedetti.

“Esa foto la tergiversaron, porque el contexto no era de darle un abrazo a él (Petro), sino simplemente corresponder a una invitación (…) a mí me pareció que yo tenía que corresponder a un acto de nobleza”, añadió.

Sobre el mismo tema, se refirió a los señalamientos de supuestos pactos asegurando que: “Es absurdo que se hubiera dado un acuerdo, si hubiera acuerdo entonces, ¿cuántos ministerios me han dado? ¿Cuántas embajadas? ¿Cuántos consulados? ¿Están mis hijos o mis amigos metidos en el Gobierno? No nada, cero; es que un senador no está para que sea promotor de personal”.