Salvatore Mancuso anuncia que ha decidido volver a Colombia

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso anunció desde Estados Unidos que tras su designación como gestor de paz ha tomado la decisión de volver al país.

El excomandante de las Autodefensas afirmó que independientemente de lo que se decida en Estados Unidos su voluntad será volver a Colombia, y si por ejemplo fuese enviado a Italia, regresaría igual al país.

“La respuesta es: no importa a dónde me envíen, voy a volver a Colombia. Por supuesto, que se requiere seguridad y unos protocolos, pero yo le sirvo al país vivo, no muerto o silenciado” expresó Mancuso.

Asimismo, señaló que acepta la designación y buscará trabajar con las víctimas; al mismo tiempo expresó que tanto él como otros exparamilitares han venido colaborando, pero el estado no ha investigado diligentemente.

Adicionalmente, afirmó que la designación como Gestor de Paz no significa que vaya a incumplir con sus deberes ante la justicia. Aunque reafirmó que, según la resolución del Gobierno, debe quedar en libertad.

Finalmente acotó: “Mis compromisos con la Justicia colombiana siguen vigentes, mi nombramiento no me exime de mis responsabilidades” sentenció Mancuso.