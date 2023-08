¿Es genético el sufrir de alopecia? Experta explica cómo revertir la pérdida de cabello

María Paula Guerrero, una mujer a temprana edad sufrió de alopecia, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para relatar su experiencia y hablar de cómo superar esta condición.

Guerrero aseguró que es normal que a las personas se les caigan hasta 100 cabellos al día, pero la irregularidad llega cuando las personas se ven al espejo y ven espacios, ven huecos en el pelo. “Pasan los meses y el cabello se sigue cayendo, ese es un signo de alarma”.

Historia

“Inició cuando tenía 20, estaba en la universidad, tenía mi novio y tuvimos una ruptura muy fuerte la cual no quise aceptar, por lo que comenzó una caída del pelo muy fuerte. Me encontraba en una situación en la que cada vez tenía menos cabello”, contó.

“Fui donde el dermatólogo y me dijo que tenía alopecia androgénica. Me dijo que no había nada que hacer y que debía acostumbrarme a vivir con ella”, mencionó.

De esta manera fue como durante seis años probó diferentes tratamientos y en ese tiempo se formó como nutrióloga.

“Entendía que uno no nace con el gen de la alopecia. Nosotros, a través de nuestro estilo de vida, podemos prender o apagar un gen”, dijo.

Papel de las emociones en la caída del cabello

“Nosotros entendemos al cuerpo desde la biosanación emocional, nos basamos en el cabello y eso nos habla sobre nuestra identidad”, explicó.

Es así que mencionó que cuando una persona cambia su identidad o hace cosas que les duele (emocionalmente), “el cabello hablará lo que callamos”.

COVID en la caída del cabello

Guerrero aseguró que el COVID-19 lo que hace es atacar el sistema inmunológico que es el que sostiene el cuerpo.

“Si nos basamos en que tenemos un estilo de vida moderno en el que nadie nos ha enseñado a desarrollar herramientas para resolver problemas y le agregamos una enfermedad así, se empiezan a destapar estos problemas”, indicó.

“Por eso ocurre que a las mujeres que les da COVID se les caiga el cabello”, agregó.

Reviva la entrevista completa con María Paula Guerrero a continuación: