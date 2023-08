Los de Odebrecht se escaparon porque la misma Fiscalía les permitió irse: Petro

El presidente de Colombia Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

En medio del Primer Congreso Internacional Lucha Contra La Corrupción y la Recuperación de sus Activos, el presidente Gustavo Petro una vez más se refirió al caso Odebrecht asegurando que, el país no ha sido reparado y que además los responsables de los robos de los dineros públicos salieron del país con beneplácito de la Fiscalía colombiana.

“Pero no fue porque se escaparon a tiempo. No, es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, dijo el presidente.

En ese mismo sentido, el jefe de Estado también aseguró que Colombia no ha recibido un solo peso de lo que le corresponde de las multas que deben pagar los responsables de los hechos.

“El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia. Ni un peso, pues nosotros decimos peso, ni un dólar. Ni un dólar. Eso no. Claro, sí salió en la prensa que multado. Pero de eso, aquí no ha llegado un peso. ¿Por qué? No porque hayan sido muy astutos, son criminales de una red que, en este caso, pues, no es que sepamos del narcotráfico, sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina”, concluyó.