Ping pong electoral con Antonio Bohórquez: sus propuestas a la Alcaldía de Barranquilla

En el ‘Ping pong electoral’ de W Fin de Semana, Antonio Bohórquez Collazos candidato a la Alcaldía de Barranquilla habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones regionales en Octubre 2023.

Entre los temas tratados se encuentran las tarifas de energía, el sistema de buses Transmetro, el endeudamiento de la ciudad y el Carnaval de Barranquilla.

¿Cómo enfrentar la violencia si ha escalado a niveles transnacionales?

“Paz Total. Queremos golpear duramente sus finanzas en términos judiciales, pero también buscando interrelacionarnos para llegar a acuerdos según las órdenes del Gobierno Nacional. Y también buscaremos recursos para que los jóvenes no vayan a desertar”, explicó Bohórquez.

¿Qué solucionaría el precio de las tarifas de electricidad?

“Estamos insistiendo que se modifique el régimen tarifario que nos impusieron después del Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque. Sin lugar a duda el cobrarnos pérdidas técnicas, más el plan de gestión para evitar esas pérdidas nos ha encarecido la tarifa. Desde Barranquilla buscaremos el fondo para subsidiar a quiénes no tienen y adicional a esto he radicado acciones jurídicas que han dado resultado y estamos atacando esa fórmula tarifaria (…) logremos justicia tarifaria y justicia tributaria para Barranquilla”, manifestó el candidato.

¿Qué hacer con el sistema de buses TransMetro que se encuentra con deudas superiores a sus ingresos?

“TransMetro está quebrado y es una vena rota, nos falló porque se nos dijo que movilizaría a 300.000 usuarios anualmente y hoy no llega ni a 75.000, nos ha costado mucho dinero y el distrito tiene que estar sacando constantemente recursos. He planteado que revisemos la multimodalidad del sistema de transporte no sólo masivo, sino público y que reformulemos con el Gobierno Nacional este esquema”, aseguró.

¿Cómo su administración gestionaría el alto endeudamiento de Barranquilla?

“Reformularé o acabaré las concesiones, las exenciones tributarias, las sociedades de economía mixta que no le están aportando recursos al presupuesto distrital. En el caso de la Triple A buscaremos recuperarla como el gran activo que nos genere recursos”.

Organización del Carnaval de Barranquilla y los pasivos: ¿Cuál sería su propuesta sobre esa problemática?

“No está bien que tengamos ese déficit que debe asumir el Gobierno Distrital y con tributos que se le cobran a la gente. Hay un plan que aplicaré y acabaré la privatización del Carnaval, no estoy negando participación de particulares, pero asumiré como alcalde de la festividad”.

Preguntas rápidas

Parrillero en moto, ¿sí o no? “Reivindicación social antes que represión” Estampilla Pro-Hospitales ¿sí o no? “Otra manera de conseguir recursos e invertirlos de mejor forma” Más proyectos de endeudamiento ¿sí o no? “No, con el Gobierno Nacional buscaremos recursos nacionales, modificaré el esquema financiero de Barranquilla y haré obras sin tener que endeudar a la ciudad” ¿Jugo de corozo o guarapo? “Ambos” ¿Venta de la empresa de acueducto Triple A, sí o no? “Nuestro gran activo lo recuperaremos” ¿Posibles alianzas con grupos políticos tradicionales de Barranquilla? “Estoy trabajando de manera independiente, pero al momento de llegar a la Alcaldía necesitaré de todo el apoyo. Hay líneas rojas, los que no están cerca de nuestras reformas no estarán en nuestro gobierno”. Nombre de su fórmula en la Gobernación del Atlántico “Estoy esperando a que el Pacto Histórico y las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para avanzar en ese propósito” ¿Fuentes de financiamiento de su campaña? “Amigos, recursos propios, personas que hemos ayudado a la gestión jurídica y esperando que partidos y movimientos que hagan parte del Pacto hagan su aporte” ¿Insistirá con el proyecto de Fórmula 1 en Barranquilla? “Si lo entregan sin que el distrito tenga que poner un peso, sí”. Porte legal de armas por la inseguridad, ¿sí o no? “Sí queremos seguridad tenemos que hacer acciones contundentes un control efectivo de quien tiene el control de las armas que es el Estado”.