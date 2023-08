¿Cómo pasar la tusa corriendo? El influencer que invita a trotar mientras se conocen

Cada 15 días Santiago Forero Aparicio, el creador de contenido, convoca a las personas para hacer un recorrido por la ciclovía de Bogotá, con el propósito de integrarse y conocer a nuevas personas que por rutina trotan en la ciudad.

Aparicio decidió llevar su pasión por el deporte al mundo digital, en TikTok continúa sumando seguidores en su cuenta ‘El Man que Corre’.

“Empecé a grabar vides para TikTok contando como era el proceso de un maratón, luego varios usuarios me dijeron que querían a salir a correr conmigo. Muchas personas no salen a correr porque no tienen la motivación o no les gusta salir a trotar solos; mi novia me motivó, hice la convocatoria yo esperaba unas 10 personas máximo y en el grupo de encuentro vi más de 30 personas. Calentamos e hicimos la ruta, luego lo empezamos a hacer cada 15 días”, explicó el deportista.

Una característica que tiene los recorridos que realiza Santiago Forero Aparicio, es correr por algunas razones en específico, una de ellas es “correr por terapia”.

“Cuando salimos a correr es un momento de reflexión y terapia (…) las personas que tienen depresión o ansiedad les funciona porque es un momento en el que se pueden aclarar los pensamientos”, señaló el influencer. En ese sentido explicó que una de las carreras que realizó es “correr por una tusa”.

