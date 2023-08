JEP rechaza aplazar reconocimiento por secuestros cometidos por Comando Central Farc

Imagen de referencia de las Farc. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images / LUIS ROBAYO

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó una tutela por medio de la cual la Procuraduría solicitaba que se aplazara el término de reconocimiento de los excomandantes del Comando Central de las Farc por secuestros hasta que pudieran conocer las observaciones de las víctimas y tenerlos en cuenta.

Para la magistratura, no existió vulneración a los derechos de las víctimas ni una amenaza a los mismos, sino simplemente el cumplimiento de las normas que conceden un término inicial de 30 días (ya ampliado 20 días más) para que tanto víctimas, Procuraduría, y comparecientes, respondan a la imputación planteada por la JEP.

“...con esta providencia, se cierra la primera etapa de contrastación y se desata propiamente un espacio de interacción dialógica que atiende a la naturaleza y fines transicionales y es por ello mismo que, no solo la norma no dispone la realización de etapas de traslado diferenciado como lo solicita la Procuraduría, ni establece recursos, pues no se trata aquí de un procedimiento de corte adversarial, sino de una construcción mancomunada de la verdad” señaló la juez de tutela.

Al mismo tiempo, la Sección rechazó adelantar un exhorto a petición de la Procuraduría para que en un futuro se permitan recursos legales a las decisiones, como la imputación, que produzca la Sala de Reconocimiento, indicando que ya en un pasado se determinó su inconveniencia.

“...no son recurribles en reposición pues ello podría tener un efecto perverso, prorrogando indefinidamente el trámite judicial a su cargo en detrimento de los mismos intereses y derechos de las víctimas a una justicia pronta y efectiva en clave restaurativa” concluyeron.

De hecho, la magistratura, cuestionó al ministerio público, expresando que no puede caer en una “preferencia” de ciertos grupos de víctimas, sobre otras al, de acuerdo con la Sección, al “exigir que la Sala entre en una dinámica de atención focalizada exclusivamente en ellas, en desmedro de la temporalidad que afecta a las demás víctimas, que están a la espera de la evacuación de los casos conocidos, para la judicialización de aquellos otros – desconocidos por el país - que también constituyeron crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos” expresaron.