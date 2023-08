Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El programa inició analizando la nueva problemática del país luego de que tres grandes EPS como Sanitas, Compensar y Sura aseguraran mediante un comunicado que hay una crisis en el sistema de salud de Colombia que pone en riesgo a más de 13 millones de personas.

A propósito, el presidente Petro aseguró que eso no es cierto: “an informado tres EPS que tienen problemas de liquidez porque la ADRES no les paga. Eso no es cierto”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

Por otro lado, se habló de las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en las que aseguró que la UIAF “no tiene información de un posible atentado contra el fiscal Barbosa”.

