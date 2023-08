Autoridades de Barranquilla hablaron del enfrentamiento con jugadores del América

El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó declaraciones sobre el enfrentamiento registrado al finalizar el partido de este miércoles entre el Junior de Barranquilla y el América.

De acuerdo con el alto oficial, en medio del juego que se realizaba en el estadio Metropolitano, hinchas y el jugador Juan Portilla lanzaron objetos contundentes en el campo de juego, por lo que uniformados llamaron la atención de Portilla que respondió agrediendo a las autoridades, lo que generó la imposición de un comparendo al miembro del equipo deportivo.

Fue en medio de la notificación de este último que se desató la confrontación.

Según las autoridades, por los hechos se dará apertura una investigación disciplinaria por la presunta actuación indebida de los uniformados, en compañía de entes de control.

Asimismo, rechazaron cualquier acto violento y en contra de la convivencia.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se pronunció pidiendo respeto a la autoridad y mencionó que, si se comete una contravención, “lo que no puede ocurrir es que otros ciudadanos se opongan a la medida”.

“Para eso hay tiempos y procedimientos legales. Cuando uno comete una contravención, cuando uno recibe una multa, uno tiene un momento legal para argumentar que está en contra de esa medida y que fue injustamente impuesta. Pero no es a la fuerza y no es midiéndose contra la autoridad. Ese no es el ejemplo que, entre otros, deben poner los futbolistas”, afirmó.

Adicionalmente, dijo que se revisará la actuación de los policías y si esta fue proporcional.

“Creo que aquí debe haber una lección por parte de los jugadores que en ánimos caldeados no deben intentar evadir a la fuerza pública y debemos discutir esto en los comités que hacemos de orden público y de convivencia con la Dimayor y obviamente con el Junior y con otros estamentos para evitar que esto vuelva a ocurrir”, aseguró.