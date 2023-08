Denuncian que alcalde de Carepa, Antioquia, estaría beneficiando a una candidata

En el municipio de Carepa, Antioquia, algunos candidatos dicen no tener garantías para el proceso electoral, argumentan que la administración constantemente pone trabas a su publicidad y al lugar de sus sedes.

Para entregar más detalles de esta denuncia, la candidata Liliana Bedoya pasó por los micrófonos de Sigue La W asegurando que “todos los candidatos en Carepa estamos viviendo una persecución por parte de la administración actual. Ellos tienen su candidata. Yo empecé mi proceso recolectando firmas, hice la solicitud ante la Alcaldía para hacer apertura a mi sede y resulta que me la niegan y dicen que ya había una candidata que había solicitado apertura de sede con anterioridad”.

Añadiendo que “ellos sacaron un decreto donde dicen que no puede haber sede de candidato a candidato a menos de 300 metros, pero la ley habla de 150 metros de sede a puntos de votación y Registraduría, ellos sacaron ese decreto y lo acomodaron a su antojo”.

Asimismo, resaltó que “la política debe ser limpia, transparente y esa no es la manera, están haciendo una política muy descarada en Carepa, están abusando de todos los candidatos que estamos en este momento en las contiendas”.

Por su parte, Jonathan Alexis Cerquera, alcalde de Carepa, respondió diciendo que “yo no puedo hacer política, no puedo participar en política. Guadalupe es una amiga de la familia desde hace 17 años, esas fotos son del año 2016, 2017, no sé si por unas elecciones tengo prohibido subir esas fotos personales”.

Todos los detalles a continuación: