En UCI costarricense que disfrutaba de playas en Cartagena y resultó gravemente herido

Cartagena

Un joven de 21 años, identificado como Johan Andrés López Tremnio, llegó a Cartagena con la ilusión de pasar días agradables junto a su familia, pero resultó gravemente herido tras ser golpeado por las hélices de una embarcación cuando disfrutaba de un baño de mar en Islas del Rosario, zona insular de la ciudad.

López Tremnio resultó con heridas en glúteos y piernas, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cartagena.

“Desafortunadamente tuvimos un accidente con un ciudadano costarricense por imprudencia tanto del operador turístico, como del viajero, en este momento se encuentra en Cuidados Intensivos. Yo fui a visitarlo antes de ayer, estoy en contacto con su familia; le estamos ofreciendo todas las garantías, toda la atención”, expresó la secretaria del interior, Ana María González.

Señaló que, “desafortunadamente un llamado para los operadores, tienen que ser muy responsables, una cosa que me llamó la atención es que este ciudadano no tenía seguro él, ni la empresa operadora turística, así que están pagando particular la atención médica. Este es un llamado para que mejore la calidad de los operadores turísticos de la ciudad”.

“Afortunadamente la empresa está corriendo con todos los gastos, la Corporación de Turismo está muy pendiente de la situación, pero si es un llamado a que la calidad turística a que todo el mundo esté asegurada”, puntualizó la secretaria.

Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), señaló que Johan López realizaba caretaje en las Islas del Rosario cuando ocurrió el accidente.