“No las expropien, no le hagan ese daño a los colombianos”: Uribe sobre crisis en EPS

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a través en su cuenta de X a la crisis de las EPS Sura, Sanitas y Compensar, así como también a los cambios que se tendrían con la reforma a la salud.

En un video publicado en sus redes sociales, el exsenador envió varias pullas al presidente Gustavo Petro y su gestión en materia de salud. Además, pidió que no se expropien a las EPS.

“Asfixiar por no pago a EPS buenas como Sura, Sanitas y Compensar equivale a expropiarlas, a destruir el sistema, hacerles un gran daño a los usuarios y también al Fisco. Pongamos cuidado a esto, buenas EPS como las mencionadas prestan un servicio mucho mejor que el que prestarían centros de salud del Estado y además cuesta menos”, mencionó Uribe.

Añadiendo que “a parte del tema ideológico hay un tema de costos y de calidad, no las expropien, no los asfixien, no las aburran, no le hagan ese daño a los colombianos”.

Sumado a esto, en su recorrido por Floridablanca y Bucaramanga, también se refirió al tema, mencionando que si quiebran las EPS sería como depender de los ‘politiqueros’ y la atención podría ser peor.

“Si quiebran las buenas EPS como Compensar, Sanitas, Sura, y nos dejan en poder de centros de salud del Estado vamos a quedar dependiendo de los politiqueros, ustedes se imaginan, yo que tengo 142 años, 71 de día y 71 de noche, que se me vaya a debilitar la salud, aunque todavía estoy duro”, dijo con risas en inmediaciones de Tránsito de Floridablanca.

Escuche las declaraciones del expresidente Uribe a continuación: