Robaron los guantes con los que Oscar Rivas ‘Kaboom’ obtuvo título mundial de boxeo

Cuándo salía de una reunión en un hotel, en el barrio Ciudad Jardín de Cali, el campeón mundial de boxeo, Oscar Rivas, conocido como ‘Kaboom’, se encontró con la desagradable sorpresa de que había sido víctima de un robo.

El vehículo en el que se movilizaba, el cual estaba estacionado en vía pública, había sido violentado para sustraer el maletín en el que guardaba los guantes con los que logró su histórico título en Canadá en el año 2021.

El deportista denunció el hecho en redes sociales y pidió a los delincuentes que le devuelvan sus pertenencias que para él, tienen un alto valor sentimental.

“Yo siempre he dado todo por mi país, he hecho las cosas bien por darle alegrías a mi pueblo colombiano y hoy lastimosamente sufrí un robo de algo muy especial que tiene mucho valor para mí, que son los únicos guantes que le han dado a Colombia el campeonato mundial del Consejo Mundial. Le pido a las personas que los tengan que por favor me los devuelvan que es algo muy especial para mí”, señaló el boxeador.

Rivas, quien actualmente no vive en Colombia, señaló que hechos como este impactan de forma negativa en la imagen de la ciudad y resto del país. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.