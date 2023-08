Se confirma tercera sanción de la PGN a Rodolfo Hernández y estaría inhabilitado

Bucaramanga

W Radio pudo conocer en primicia que la Procuraduría General de la Nación emitió un auto aclaratorio sobre la sanción a Rodolfo Hernández y que corrigen un fallo anterior en donde habían suspendido la sanción hasta que no se enviara al Consejo de Estado; pero como Hernández ya no está ocupando un cargo de elección popular, no requiere que este sea enviado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y por lo tanto la sanción quedará en firme inmediatamente el exalcalde de Bucaramanga sea notificado.

Walther Duarte, abogado especialista en derecho público, magister en Derecho y candidato a doctor en derecho explicó este nuevo documento y señaló que “a partir de la notificación que se le haga a Rodolfo Hernández él quedará con la sanción vigente y no habrá suspensión porque según lo que se plantea por la Procuraduría no es necesario enviarlo al Consejo de Estado”.

En su momento, la procuradora Margarita Cabello señaló que “Rodolfo Hernández tiene tres sanciones en la Procuraduría. Sanciones que no son muy altas, por casualmente violar el respeto de su posición que es expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores”.

Aunque en el primer listado que la Procuraduría presentó ante el Consejo Nacional Electoral de candidatos que estarían inhabilitados para participar en las elecciones territoriales no estaba el nombre de Rodolfo Hernández, señala el abogado Duarte que “una vez sea notificado la Procuraduría tendría que advertirle al CNE”.

Agregó el abogado que esta sanción no tiene revisión y que “yo creería que el abogado de Rodolfo Hernández hará la acción de tutela o acudir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana pues en una situación muy símil a la que aconteció con el hoy presidente Gustavo Petro”.

Señaló el abogado que ahora la defensa de Hernández podría interponer una acción de tutela buscando proteger el derecho a elegir y ser elegido. Por su parte, Rodolfo Hernández en reiteradas ocasiones ha dicho que se mantiene en firme en su candidatura a la Gobernación de Santander a pesar de lo dicho por la Procuraduría.