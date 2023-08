“Rubén Blades es la historia en la música”: Gian Marco sobre su dueto con el panameño

El cantautor peruano Gian Marco, autor de diversos éxitos, que se han mantenido en las listas más importantes del pop latinoamericano, estrenó un nuevo sencillo en el cual se incluye una destacada colaboración con el icónico salsero panameño Rubén Blades.

‘Aún me sigo encontrando’, es el nombre del tema, que ya se encuentra en rotación por las principales emisoras y plataformas, el cual hará parte del disco que estrenará Gian Marco en el 2024, esta nueva creación contó con la producción de Ernesto Julio Reyes, según destacó el peruano, en conversación con W Fin De Semana.

Sobre esta destacada alianza creativa, que el peruano trazó con Blades, comentó: “llegué a Rubén por intermedio de mi amigo, Diego Torres (cantante argentino), que había trabajado con él en una canción que se llama ‘Hoy es domingo’”.

El músico resaltó que “ha sido un ejercicio muy feliz. ¿Quién no se ha influenciado por Rubén? Es historia en la música y tenerlo en una canción es importantísimo para mí”.

Sobre esta nueva etapa creativa en su carrera declaró: “lo más difícil de ser músico es reinventarse y a la vez no repetirse”.

Además, el músico peruano contó que, pese a haber grabado la canción junto a Rubén Blades, aún no logra conocer al salsero, puesto que el registro sonoro se realizó de manera remota. “Aunque no lo crean, aún no he visto a Rubén. Él grabó en Nueva York, cuando lo vea le voy a dar un abrazo”, contó.

Gian Marco también aprovechó para brindar su perspectiva y consejo frente a las tendencias musicales contemporáneas: “como músico hay que ser lo más honesto posible, si te gustan las tendencias está bien. En mi caso no soy tanto de eso, por eso digo que la música es una búsqueda, de hacer con lo que te nace del corazón, por ejemplo, estos ritmos que hemos hecho ahora es una suerte de música afroperuana”.

De igual manera, el cantante contó los pormenores del concierto en Perú en el cual estará acompañado de dos grandes amigos: Diego Torres y el colombiano Fonseca.

“Coincidentemente con mi lanzamiento, ya estaba pautado este festival que se titula ‘Juntos Para Ti’, tengo muchos años de conocer a Fonseca. Luego yo sigo con mi gira para Bolivia, Buenos Aires, Ciudad de México, Estados Unidos y Ecuador, esperamos poder venir también a Colombia”, aseguró Gian Marco.

