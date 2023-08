Aún hay mucha discriminación y hostilidad contra personas negras: Martin Luther King lll

El discurso ‘Tengo un sueño’, pronunciado el 28 de agosto de 1963 por el activista y líder estadounidense Martin Luther King desde el Monumento a Lincoln en Estados Unidos, durante la Marcha en Washington por el trabajo y la libertad cumple 60 años.

El pasado sábado 26 de agosto miles de estadounidenses salieron a las calles a conmemorar la fecha de discurso pronunciado por King, en donde su hijo mayor, en compañía de su familia estuvo presente y por tal razón, este mismo, Martin Luther King lll pasó por los micrófonos de La W para hablar a propósito del discurso dado por su padre hace 60 años.

Se le preguntó si ese niño del pasado siente que hoy en día es respetado y no es señalado por el color de su piel, y puntualizó que “cuando mi padre hablaba de los hijos hablaba de todos los niños oprimidos de la nación, esa afirmación aún no se sigue, aún hay mucha discriminación y hostilidad contra las personas negras, no se ha cumplido aún esa promesa ”, contó.

Se refirió a su vez a las marchas en conmemoración del discurso de su padre relatando que “lo que se hizo el fin de semana, esa manifestación o demostración tenía como intención hablar de esas preocupaciones que se tienen 60 años después, porque son una porción pequeña de ese sueño que mi padre tuvo”.

Así mismo, sobre ‘tengo un sueño contó que “yo escucho ese discurso con frecuencia, no todos los días, pero sí lo escucho porque es como mi esposa, mi hija y yo queremos vivir la vida. Pero solo una pequeña parte de ese sueño se ha hecho realidad, mi anhelo es que las personas entiendan ese discurso, que vivan con esa premisa, aun no se ha hecho suficiente”.

Mencionó también que “las personas viven según sus emociones y cuando hay algo emocional se puede llegar a la violencia, se necesita más amor, paz y justicia”.

Finalmente habló sobre como él, de niño, manejaba el hecho de que su padre fuera una persona públicamente conocida y además, que estaba bajo constante riesgo por su labor social que posteriormente le cobró la vida tras ser asesinado el 4 de abril de 1968.

“La vida de mi padre siempre estuvo bajo amenazas, a sus hijos trató de mantenernos asilados, no nos dábamos cuenta de que estaban nuestras vidas bajo peligro pero a veces si nos dábamos cuenta de que algo podía pasar por las horribles llamadas que nos hacían y las cosas tan horribles que nos decían”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: