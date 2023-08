Nunca la conocí: exsecretaria de Universidad de Córdoba desmiente a Zulema Jattin

La exsecretaria general de la Universidad de Córdoba, Leonor Teresa Martínez, se refirió a las declaraciones de la exsenadora Zulema Jattin ante la JEP, reveladas por La W, y descalificó a la excongresista.

De acuerdo con Martínez, es falso lo afirmado por Jattin hacia ella, señalandola como enlace burocrático con su movimiento político en tiempos en los que la universidad estaba cooptada por paramilitares.

Según lo expresado por la exsecretaria general, nunca ha hablado ni interactuado con la exsenadora Zulema Jattin.

Le puede interesar Zulema Jattin señala a exgobernadores, alcaldes y actual secretario por paramilitarismo

“Con la señora Zulema Jattin jamás he interactuado personal, social ni políticamente, ahí están mis actuaciones, todo lo que logramos hacer en la universidad para darle viabilidad administrativa y financiera que era nuestro objetivo. (...) Estoy dispuesta a que puedan escudriñar todas las actuaciones que yo he tenido en los distintos cargos que he ocupado tanto en el sector privado como en el sector público”, sentenció Martínez.

Además indicó que su periodo de gestión fue del 2003 al año 2008 (no en el 2000 como dijo Jattin) y que en su lapso temporal nunca participó ni percibió algún tipo de favorecimiento o financiación a los grupos paramilitares. Eso sí, llegó al cargo durante la administración del rector Claudio Sánchez, investigado por la justicia por presunto paramilitarismo (y mencionado precisamente por Zulema Jattin).

“Absolutamente nada y lo puedo decir con claridad, ahí están los indicadores” dijo Martínez frente a la pregunta sobre si conoció algún favorecimiento a los “paras” en la Unicórdoba.

Finalmente afirmó que está dispuesta a rendir su declaración ante la JEP y responder a los señalamientos de la exsenadora Jattin; tampoco descartó alguna acción judicial contra la excongresista tras vincularla al caso.