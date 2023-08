“No vamos a quebrar a Bogotá si tenemos política de asistencia social”: Juan Daniel Oviedo

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, estuvo en Sigue La W, donde trató algunos de los temas que más interesan al electorado bogotano, frente a las próximas elecciones, en las que se escogerá al primer mandatario de la capital del país.

Oviedo se refirió a algunos de los frentes que más requieren atención en Bogotá, entre ellos la asistencia social, frente a la situación de los habitantes de calle y el consumo de drogas, tanto en el caso de la regulación del consumo adulto recreativo y de la protección y prevención en los menores de edad vulnerables frente al consumo temprano.

¿Haría una intervención como las que hizo Peñalosa en ‘El Cartucho’ y ‘El Bronx’?

“Lo que estamos viendo en el muro de Corabastos, en Maríapaz y El Amparo, es el resultado de lo que es sacar de un lado y llevar a otro, necesitamos es entender el problema estructural de la población habitante de calle. Reconocer que son personas que quieren estar ahí, que tienen un problema de adicción de drogas, de rechazo familiar completo y necesitamos una asistencia social reconocedora de esa vocación, para buscar cómo tender lazos desde la administración para recuperar algunas de esas personas a la vida civil o social, y a otras, seguir acompañándolas en esa situación”.

“En una ciudad de 8 millones de habitantes no nos vamos a quebrar, hoy tenemos una estadística de más de 9.538 habitantes de calle, pensemos que fueran 15.000 frente a esos ocho millones. No vamos a quebrar a Bogotá si tenemos política de asistencia social para atender a esas personas”.

¿Cómo trataría el consumo de drogas en Bogotá?

“Es un tema de cambio cultural, como ocurrió con el alcohol y el whisky, que eran ilegales y había mafias a su alrededor. Tenemos que comprender las realidades de Bogotá, tenemos población menor de edad expuesta a convertirse en microtraficantes, porque los inducen a consumir y vender en los parques, desde grado octavo y noveno”.

“Para menores de edad, el enfoque de seguridad y prevención en las sedes educativas oficiales y privadas va a ser una realidad, porque los padres se sienten más seguros con más vigilancia, iluminación, así como con planes de prevención de sustancias psicoactivas y violencia. Para los adultos hay que poner unos elementos sobre la mesa, para ver cómo Bogotá va a evolucionar en el uso recreativo, si la legislación lo permite”.

“Tenemos que recordar que en Bogotá el 60 % de las personas viven en apartamentos, no tenemos ley de propiedad horizontal, pero tenemos códigos de convivencia que regulan estas situaciones. El alcalde debe establecer estas condiciones de convivencia, sin afectar, por ejemplo, el comercio. Los comerciantes piden que no se consuma en los andenes, porque algunas personas no toleran el humo de la marijuana, así como otros no toleran el cigarrillo”.

“Debemos fortalecer el enfoque de salud pública para tener infraestructura deportiva y de espectáculos culturales, en todas las localidades. En Bogotá hay un festival que se llama ‘Slam al parque’, allí a los menores que consumen marijuana los denominan ‘Coletos’, es un festival urbano que se hace en la plaza de la Hoja, y ahí sí el distrito no apoya en nada, más allá de enviar cuatro gestores de convivencia. No hay apoyo con la logística, no hay presencia de la Secretaría de Integración, no está el Idipron. De lo que se trata es de dejar de ser mojigatos y reconocer que tenemos que tener lazos con la población joven y la población menor de edad en riesgo”.

“Hay que demostrarles que pueden activar problemas de salud mental, según la ciencia, cuando consumen desde temprana edad, tenemos que dar aportes de deportes, cultura y de expresión con el arte urbano, para tener un escenario de convivencia, que permita asumir que la regulación del consumo de marijuana de uso adulto es el camino que ya han seguido sociedades avanzadas, con balances positivos de su implementación”.

Reviva la entrevista completa a continuación: