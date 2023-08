Invito a quienes dicen que es un “safari” a que lean: Oviedo sobre su vida en Bosa

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo habló en Sigue La W sobre sus principales propuestas y cómo enfrentará las mayores problemáticas de la capital del país.

Entre otros temas, el exdirector del Dane se refirió a la decisión que tomó de vivir en Bosa, contando que “es una decisión que estoy tomando de manera autónoma con un interés muy importante de conocer mejor Bogotá. Entender de primera mano que hoy Bosa es la cuarta localidad más pobre de Bogotá, pero en donde tenemos una economía y un modelo económico dentro de la informalidad muy potente”.

Añadiendo, “esas personas que están en la informalidad están siendo víctimas de la extorsión por parte de las bandas criminales (…) para mí vivir eso de primera mano no es bufonesco, al contrario, transmite una sensibilidad para que verdaderamente nos convenzamos de que Bogotá necesita líderes que resuelvan los problemas de las personas y que los problemas tienen cara y lugar”.

En esa misma línea, fue tajante al decir que “es tan científico que yo, una persona con doctorado, profesor universitario, investigador, con conocimiento de lo que sucede en la economía informal tengo la capacidad de irme a vivir allá para observar y conocer cómo la dinámica económica de Bogotá va a cambiar a partir de 2028 cuando la primera línea del Metro de Bogotá ponga a esa localidad y a más de 753.000 personas en menos de 27 minutos al principal centro financiero y económico del país que es las 72 con Caracas”.

De igual manera, Oviedo resaltó que no se puede seguir segregando la ciudad con los estereotipos, “cuando llamamos esto como un ejercicio de zoológico, un safari, como lo hacen otros candidatos, es por desconocimiento (…) le invito a esas personas que dicen que esto es un safari a que lean o que me pregunten si quieren venir a ver qué es lo que hago yo hago allá, pero no estigmaticemos un acto en donde yo estoy siendo consciente en cómo mi programa de gobierno va a reconocer una localidad que se vuelve importante para Bogotá porque en septiembre del 2027 yo voy a dejar el Metro de Bogotá en pruebas técnicas”.

Por último, dijo que cada candidato tiene su forma de conocer la ciudad.

Escuche la entrevista completa a continuación: