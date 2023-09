Confundieron a Argos con desalojadores de tierras: expresidente Álvaro Uribe

Sigue la controversia alrededor de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que señaló al Grupo Argos de ser responsables de despojo de tierras en los Montes de María.

El expresidente Álvaro Uribe se sumó a las voces que reaccionaron a ese hecho, manifestando su rechazo a las acusaciones contra la organización empresarial.

“Confundieron a Argos con desalojadores de tierras”, fue el mensaje de Uribe, quien reprochó además decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos sobre Argos.

Yo no goberné con amigos sino con la ley.



Lástima que la maledicencia y el Gbno Santos hubieran truncado el plan de Argos de sembrar 40 mil hectáreas de maderables en los Montes de María. Era una gran fuente de empleo y de ingresos después que de allí sacamos a paramilitares y… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 1, 2023

Otros exmandatarios, como Iván Duque, también han salido en defensa del grupo económico, advirtiendo que las palabras del actual jefe de Estado podrían poner en riesgo la confianza inversionista.

Toda la polémica se originó por las palabras que pronunció Petro desde El Salado, Bolívar, indicando que la cementera se habría “aglutinado” para entregar las tierras.

“Indudablemente es un país que uno puede comprender no sólo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, sino por el enorme acumulado de codicias. Por ejemplo, en una empresa como Argos, se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado”, dijo.

La cementera también se pronunció manifestando que obró “de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución”. Así mismo señaló que “las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos”.