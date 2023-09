Estados Unidos dice que líder norcoreano espera tener reunión sobre armas en Rusia

La Casa Blanca dijo el lunes que el líder norcoreano, Kim Jong Un, espera tener un “compromiso diplomático a nivel de líderes” con el presidente Vladimir Putin en Rusia.

“Como hemos advertido públicamente, las negociaciones sobre armas entre Rusia y la RPDC están avanzando activamente”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, utilizando un acrónimo para Corea del Norte.

“Tenemos información de que Kim Jong-un espera que estas discusiones continúen hasta incluir un compromiso diplomático a nivel de líderes en Rusia”.

La semana pasada, la Casa Blanca dijo que Rusia ya mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para adquirir municiones y suministros para campaña militar de Moscú en Ucrania.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que, a pesar de sus negativas, Corea del Norte suministró el año pasado cohetes de infantería y misiles a Rusia que fueron utilizados por el grupo militar privado Wagner.

Watson dijo el lunes que Washington instó a los norcoreanos “a cesar sus negociaciones armamentísticas con Rusia y a cumplir los compromisos contraídos por Pyongyang de no proporcionar ni vender armas a Rusia”.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, viajó el mes pasado a Corea del Norte con la intención de adquirir municiones adicionales para la guerra, dijo.

El diario The New York Times dijo que es probable que Kim, que rara vez viaja fuera de su país, se desplace este mes a Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte, para reunirse con Putin.